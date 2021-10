Impactantes imágenes del último adiós al esposo de Ana Rosenfeld

La abogada y su círculo íntimo compartieron su dolor en una emotiva ceremonia. El esposo de Ana Rosenfeld falleció por coronavirus.

Ana Rosenfeld y sus allegados despidieron los restos de Marcelo Frydlewski, tras arribar a Argentina desde Miami. El esposo de la famosa abogada falleció después de una lucha de un mes y medio contra el coronavirus y, en su entierro, estuvieron un sinfín de personalidades famosas, cercanas a la letrada.

En las imágenes que se viralizaron se pudo ver a Luciana Salazar, Fabián Doman y su esposa, Rocío Oliva, Evangelina Salazar y Palito Ortega. Los allegados a la familia acudieron al Cementerio Israelita de La Tablada alrededor de las 10.30 y 11 de la mañana, mientras que el coche fúnebre llegó a las 11.30. La ceremonia fue llevada adelante por el rabino Osher Schvetz.

En el día del deceso de Frydlewski, Ana Rosenfeld se expresó en sus redes sociales sobre cómo se sentía. “Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. ¡Me diste el amor que jamás imaginé que existiera! Las palabras de nuestras hijas lo dicen todo”, escribió la abogada.

Luciana Salazar es muy allegada a Ana Rosenfeld.

Las palabras de las hijas de Ana Rosenfeld ante la muerte de su padre

Stefanía y Pamela se expresaron en sus cuentas de Instagram sobre la pérdida de su padre. “Pienso en vos papá. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo”, escribió la primera.

Ana Rosenfeld estuvo casada con Frydlewski durante 36 años.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”, enunció Pamela y sumó: “Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl, como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho”