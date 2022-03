Imágenes desgarradoras: así fue el último adiós a Arturo Bonín

Familia, colegas de trabajo y amigos le dieron el último adiós a Arturo Bonín en un íntimo encuentro en el Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita.

El fallecimiento de Arturo Bonín, actor querido y respetado por todos sus pares que murió a sus 78 años luego de combatir un grave cuadro de salud, puso de luto a toda la comunidad artística. Su último adiós, un encuentro íntimo en el Panteón de los Actores, en el Cementerio de la Chacarita, reunió a algunos de sus grandes amigos en el oficio. Las fotografías del tristísimo último adiós a un artista de raza que se fue demasiado temprano.

La angustia de Daniel Fanego en la última despedida a Arturo Bonín.

Los actores Daniel Fanego, Victoria Onetto, Jorge Marrale, Pablo Echarri, Raúl Rizzo, Gerardo Romano y Walter Quiroz fueron algunos de los presentes en la ceremonia íntima para despedir los restos del recordado actor de tiras y programas como Yo fui testigo, Rebelde Way y La 1-5/18, su trabajo más reciente. En cine, Bonín interpretó grandes héroes y villanos pero sin dudas uno de sus puntos más altos como intérprete fue en el drama romántico Otra historia de amor, película gay que protagonizó junto a Mario Pasik.

Jorge Marrale y Gerardo Romano en el velorio de Arturo Bonín.

Nacido bajo el nombre de Arturo José Bonini, el 11 de noviembre de 1943 en Buenos Aires, la salud del intérprete venía deteriorándose a raíz de un cáncer de pulmón. En 2020, en una entrevista con El Destape Bonín revelaba que la curiosidad fue lo primero que lo impulsó a estudiar actuación: "Me interesaba el poder entender que le pasa a un tipo en el 1640 mientras está parado al borde un camino: ¿cómo llegó hasta ahí?, ¿qué ropa usaba?, ¿qué comía?, ¿quién era? Esa curiosidad te lleva a encontrarte con la lectura, disparador que surgió en mi infancia".

"Siempre me interesó la historia, al punto que una vez terminado sexto grado me topé con un libro que le dedicaba solo cuatro renglones a Juan Manuel de Rosas. Lo destrozaban. Pasó el tiempo hasta que un día, a los 16 años, iba caminando por la Avenida Corrientes y veo una pila de libros gordos de José Giovanonni, Juan Manuel de Rosas: El ilustre restaurador de las leyes. Ahí me hizo el click. ¿Cómo puede ser que en un manual le dediquen cuatro líneas a este señor y otra persona le dedique un libro? Lo compré y empecé a leerlo. Eso es la curiosidad para mí, un disparador para la transformación y exploración", agregó.

El último adiós a Arturo Bonín.

Pablo Echarri abrazando a Luis Ziembrowski durante el último adiós a Arturo Bonín.

Minutos después de su fallecimiento, su familia se encargó de difundir un comunicado para la prensa donde anunciaban la triste noticia: "Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida. Arturo amó su profesión de actor y director, y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan. Agradecemos todo el afecto recibido. Su familia".

Susana Cart despidiéndose de Arturo Bonín, su esposo.

El dolor de Pablo Echarri al despedir a su colega Arturo Bonín.

Cristina Kirchner conmovida por la muerte de Arturo Bonín

Mediante su cuenta de Twitter, la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner expuso su pesar por la muerte de Bonín y escribió: "Enorme tristeza por el fallecimiento de Arturo Bonín, gran compañero y gran actor, comprometido con su profesión, con sus ideas y con su país. Mis condolencias a sus familiares y amigos".