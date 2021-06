Horacio Cabak destrozó a Polémica en el bar: "No hay códigos"

Horacio Cabak le respondió a Gustavo Sofovich que a la tarde había asegurado que la salida del ex modelo de Polémica en el bar había sido "de común acuerdo". El conductor de La Jaula de la Moda reveló que no tenía contrato con América y que no hubo "respeto" ni "códigos".

En el mediodía del jueves 3 de junio, Horacio Cabak sorprendió a todos al revelar que dejaba de ser parte de Polémica en el bar. Pero eso solo fue el principio del conflicto, ya que tras las palabras del productor Gustavo Sofovich de que la salida del panelista era "de común acuerdo", Cabak salió a desmentirlo y destrozó al ciclo. "No renuncié. No hubo respeto. No hay códigos", fueron las duras palabras con las que el conductor de La Jaula de la Moda habló de su desvinculación de Polémica en el bar.

Mientras parecía que Horacio Cabak había logrado dejar atrás la controversia por su escandalosa separación, el ex modelo volvió a quedar en el centro de la polémica por su poco clara salida de Polémica en el bar. El jueves 3 de junio al mediodía, Cabak compartió un escueto tuit en el que anunciaba que dejaba de ser parte del histórico ciclo. "Adiós Polémica en el bar. Gracias x todo", fue el texto de la publicación con el que revelaba su salida del programa conducido por Mariano Iúdica.

Unas horas después, distintos portales se comunicaron con Gustavo Sofovich para que diera su versión de los hechos y aportara algo más de información. El productor del programa aseguró que la salida de Cabak se había dado por una cuestión de que tanto desde el programa como el propio panelista se sentían incómodos y habían decidido de "común acuerdo" que no participara más del mismo. Estas palabras no le gustaron a Horacio Cabak, que nuevamente a través de Twitter destrozó al histórico ciclo que se emite por América TV.

"No Renuncié. No fue de común acuerdo", escribió el ex modelo en primera medida para desmentir las palabras del productor. Pero eso no fue todo y fue más allá en su publicación: "No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple". Además, respondiéndole a un usuario de Twitter, Cabak reveló que "no tenía contrato con América". Seguramente en las próximas horas y días, los implicados en el escándalo se referirán a lo sucedido y aportarán más datos..

Inclusive el ex modelo también compartió la publicación de Pablo Montagna en la que el periodista reveló información de lo que habría sucedido y que explican los motivos del fuerte enojo de Cabak. "Yo tengo entendido que hace unos dias cuando SI renunciaste te pidieron que sigas, habías firmado un contrato hace 15 días, que ahora te lo rescindieron (creo que son motivos) y hasta America TV está sorprendido", escribió el periodista que también aseguró que le parecía "raro" lo que había circulado durante el día con las palabras de Sofovich.