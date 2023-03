Hizo historia en Gran Hermano y un llamado le cambió la vida: ahora brilla en la serie División Palermo

Participó de la edición 2015 de Gran Hermano y reapareció como una de las figuras de División Palermo, la serie de Netflix creada y protagonizada por Santiago Korovsky.

Una de las participantes que marcó la historia de Gran Hermano en América TV en la edición 2015 del reality show, se encuentra en un momento laboral en el que ganó protagonismo en el rubro actoral. El cambio fue rotundo y drástico: Santiago Korovsky, el creador y protagonista de la serie División Palermo que se estreno recientemente por Netflix, la llamó para integrar el elenco.

Se trata de Valeria Licciardi, quien revolucionó la historia de Gran Hermano por ser la primera mujer trans en participar del programa. "Viene a romper y está rompiendo el cómo acercarse a ciertos temas. Todo el mundo debería verla", expresó sobre División Palermo la periodista y actriz de 38 años.

Fue la quinta eliminada del reality show de América TV y a partir de ahí, su actividad laboral picó en punta. Trabajó en IP Noticias, El Nueve y el ciclo Alta Voz de la Televisión Pública, por lo que su sueño de estar en los medios de comunicación que tenía desde los 14 años se volvió una realidad.

En el año 2019, recibió el llamado de Santiago Korovsky para ser parte de la serie que ya estaba pensándose, pero por motivos de la pandemia por el coronavirus quedó en stand by. De acuerdo a su testimonio, Valeria le dijo que no porque estaba abocada a otros proyectos. Sin embargo, cuatro años más tarde terminó aceptando y está dedicándole más tiempo y energía al rubro de la actuación nada menos que en Netflix, plataforma donde se puede ver División Palermo.

Marianela Mirra y una gravísima denuncia contra Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Misógino"

Marianela Mirra sorprendió a todos con una denuncia contra Marcos Ginocchio. La ganadora de Gran Hermano 2007 apuntó contra uno de los finalistas de la edición 2023, lanzando gravísimas afirmaciones sobre la persona que menos imagen negativa tiene dentro del reality.

"Ojalá se vaya marcos de GH, por misógino. ¡Qué le pasa con las mujeres a ese flaco! Déjense de joder", escribió Marianela Mirra mediante sus historias de Instagram. Las palabras de la cordobesa hicieron ruido entre sus seguidores y los fanáticos de Gran Hermano ya que nadie entendió exactamente a qué hecho se refirió.

De todos modos, Marianela Mirra agregó: "El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero". Ante esto, crecen las sospechas sobre la cantidad de votos negativos que recibirá Marcos Ginocchio en la próxima gala de eliminación.