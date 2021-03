Hernán El Loco Montenegro, lapidario contra Marcelo Tinelli: "No lo soporto"

El Loco fulminó a El Cabezón: "Me parece nefasto".

El exbasquetbolista y actual participante de MasterChef Celebrity 2 Hernán El Loco Montenegro brindó una entrevista a Ulises Jaitt y fulminó a Marcelo Tinelli, popular conductor que prepara su vuelta a El Trece con el reality La Academia. "No me sentaría a comer con Marcelo Tinelli jamás en mi vida. No lo soporto", sentenció.

“No me imagino ganando MasterChef, ni ahí. No es mi intención, yo no entré por eso. El romance con Claudia Fontán solo es un juego. Si a MasterChef le hacía falta una novela, ahora la tiene", arrancó, en diálogo con el programa El show del espectáculo (Radio Urbana).

En otro tramo de la charla, el "gigante" arremetió contra Marcelo Tinelli con un fulminante comentario: “No me sentaría a comer con Tinelli jamás en mi pu.. vida. No lo soporto. Me parece un personaje nefasto, pero no hoy solamente, desde cuando arrancó. Yo no me olvido que hacían un programa en donde le tocaban el c… a los viejos en la calle. Todas las cosas que hacían me parecen denigrantes".

Siguiendo sus críticas hacía el Cabezón, Montenegro replicó: "Está bien flaco, te hiciste millonario con eso, está todo bien. Pero conmigo, ni cerca. Ya me han llamado de su producción, el año pasado. Y yo les dije que no, olvidate. No me junto. Esa clase de personas a mí me hacen muy mal, porque hacen mal”.

Por otro lado, El Loco confesó que tras MasterChef le encantaría irse a África: “Yo tengo un sueño de pibe, que es poder vivir alguna experiencia con leones. Y hay un chabón que hace cosas con leones y ya lo contacté. No me quiero morir antes de tocar o abrazar un león. Capaz que me comen, pero mejor morirme siendo comido por un león, antes de que me mate el Covid”.

“El Covid ha matado mucha gente que estaba con las defensas bajas. No me pienso vacunar nunca. Porque sé que esa vacuna es una porquería. Yo me cuido lo que me tengo que cuidar. Pero si no le tengo miedo a morir, ¿qué me voy a preocupar por el Covid? A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días”, cerró de manera polémica.