Guillermo Francella y un inesperado comunicado: "No tengo ningún temor"

El respetado actor sorprendió a sus fans en las redes sociales con un anuncio político luego del resultado de las elecciones PASO 2023.

Guillermo Francella sorprendió a sus fanáticos con un anuncio en las redes sociales, que coqueteó con el escenario político que dejaron las PASO en Argentina. "No tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso", reveló el actor de Casados con Hijos en un llamativo spot.

"Ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso", sentenció Francella en un video que simuló ser un spot político divulgado por el sello Star Original Productions para anunciar la segunda temporada de la serie El encargado. El show creado por la dupla de realizadores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, estrenará en exclusiva con todos sus episodios en noviembre en el servicio de streaming.

Realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones, la nueva temporada de la comedia dramática está protagonizada por Guillermo Francella y cuenta con la dirección de Mariano Cohn, Gastón Duprat, Jerónimo Carranza, Diego Bliffeld y Emanuel Diez. Compuesta por 7 episodios de 30 minutos, escritos por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, El encargado narra las aventuras de Eliseo (Francella), quien, en esta ficción, es el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. El edificio es un universo con una dinámica y normas específicas, y él las conoce todas a la perfección. Allí vive, trabaja y absorbe hasta el último detalle de la vida de sus habitantes. Sin embargo, debajo de su apariencia servicial y obsecuente oculta un talento para manipularlos.

Quiénes actúan en El encargado

La serie construye el relato con sarcasmo y acidez, ofreciendo una mirada crítica de las dinámicas y tipologías sociales que se presentan en la trama a través de las historias de los distintos personajes que habitan el edificio y siempre desde la implacable perspectiva de Eliseo, quien demuestra tener un juicio de valor severo. Así, El encargado apela a fans de las comedias negras, presentando situaciones humorísticas con un trasfondo más oscuro y reflexivo. Junto a Francella, lideran el elenco de la segunda temporada Gabriel Goity (Matías Zambrano), Pochi Ducasse (Doña Beba), Gastón Cocchiarale (Miguel), María Abadi (Lucila Morris) y Martín Slipak (Maxi). Con la participación especial de Darío Barassi (Gabriel).