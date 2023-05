Guillermo Francella se la pudrió a Santiago Maratea y sus colectas: "No le donaría"

El popular actor se posicionó frente el anuncio de Maratea y su colecta para pagar las deudas de Independiente con una atronadora opinión que rajó el piso.

Santiago Maratea es un influencer popularmente famoso por sus colectas caritativas y hace poco lanzó una nueva campaña para pagar las deudas del club Independiente entre todos los que deseen aportar dinero. Consultado por la "misión" de Maratea con "El Rojo", el actor Guillermo Francella lanzó una fulminante opinión y destrozó tanto a la celebridad de las redes como al club rival de Racing.

Francella, reconocido hincha de "La Academia, brindó declaraciones a TNT Sports y se refirió a uno de los temas futbolísticos del momento y a la tarea de Maratea. Pese a que todos esperaban una respuesta más amigable y que el actor dejara de lado la enemistad entre los dos clubes de Avellaneda, las palabras del también humorista fueron en sentido contrario. “No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, sentenció el actor de Casados con Hijos.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos. A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, afirmó, fulminante con la tarea de Maratea.

El intérprete hizo una comparación entre la situación de virtual quiebra actual que atraviesa Independiente y una crisis que atravesó Racing, tiempo atrás: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”.

