Guillermina Valdés recordó su relación con Sebastián Ortega y deslizo un palito: "Estaba apagada"

La empresaria reveló algunos detalles de la relación con el productor de cine. Ambos estuvieron en pareja entre 2009 y 2011.

Guillermina Valdés disfruta el día a día con Marcelo Tinelli y la familia que armaron conociéndose en el año 2012. Previo a esta etapa de su vida, la empresaria tuvo otro matrimonio por dos años con el famoso productor Sebastián Ortega y, lejos de esconderlo, se animó a dar detalles de aquel vínculo y de los motivos de la separación.

El vínculo en cuestión con el director y productor de cine se desarrolló desde 2009 hasta 2011. En esos años tuvieron tres hijos que se llaman Dante, Paloma y Helena, y brindó declaraciones sobre esa parte de historia.

Admitió haber sido positiva la separación y dijo cómo se sintió en ese momento: "Es que en aquel entonces eso era felicidad para mí. Estaba medio apagadita. Bueno, ¡medio bastante!", sostuvo, en diálogo con Teleshow. Al respecto de su comentario añadió que necesitó pasar por esa ruptura "para ser quien soy" y "estaba muy metidita para adentro".

Al mismo tiempo dijo que no hubo incentivo a la hora de pensar en proyectos a futuro y fue la misma Guillermina quien decidió ponerle fin. "Fue mi opción. No está bueno decir 'no podía' o 'no me dejaba'. Claro que tampoco me empujaban diciendo 'dale, flaca, hacé que está buenísimo'. No. Quizás no era un formato que él tenía para conmigo", expresó.

Por tal motivo se enfocó en la crianza de sus hijos y posteriormente, encarar la historia de amor con Marcelo Tinelli, con quien tuvo algunas idas y vueltas desde que está en 2012. De hecho, la última fue en 2020, en plena pandemia, en un periodo de tres meses de separación.

Más allá del drama transitado que desembocó en el fin del vínculo, la relación no fue ni es tensa sino todo lo contrario. "Esa era yo siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos un espejo de las personas con las que estamos. Y Seba era, en ese entonces, quien yo elegía. Él era eso y yo, lo que era. Y estábamos muy bien, vinieron nuestros hijos y tuvimos una re linda relación", remarcó.

Guillermina Valdés reveló los motivos de la renuncia de Tinelli a San Lorenzo

Aseguró que Tinelli está tranquilo con el rumbo tomado. En diálogo con Infobae, la empresaria y actriz sentenció: "Charlamos mucho durante todo este tiempo, porque estamos muy atentos a lo que nos pasa y a lo que sentimos. Y me hace bien verlo tan entusiasmado, definiendo su lugar y entendiendo mejor dónde poner su energía. Aprendió. Y cuando se aprende jamás hay saldo negativo”.