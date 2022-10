Guillermina Valdés contó lo que nadie sabía de su relación con Tinelli: "Una locura"

Guillermina Valdés hizo un balance de la relación de doce años con Marcelo Tinelli. Qué fue lo que reveló.

Guillermina Valdés habló a fondo sobre cómo terminaron las cosas con Marcelo Tinelli luego de una relación de doce años. Tras su aparición en televisión luego de haber participado de Quién es la máscara, la empresaria brindó declaraciones reveladoras y dijo qué sintió al momento de separarse y apuntó contra quienes la criticaron por querer "destruir" al conductor de El Trece.

"Lo que me pareció una locura es que se piense que yo haría algo para molestar a alguien, que no es mi espíritu", contó Guillermina, quien dialogó con el ciclo Moskita Muerta por AM 1110. Sus palabras están ligadas a algunos titulares que aseguraban que intentó incendiar el rating de Canta Conmigo Ahora participando del programa de Natalia Oreiro por Telefe.

"Soy re de contemplar absolutamente todo, entonces, quizás escuchar esas cosas me dolieron", añadió. A su vez, expresó cómo se encuentra después de seis meses de estar separada: "Estoy orgullosa de que cuando las relaciones se terminan irme con amor. Me parece que no le hice mal a nadie".

Sumado a eso, dijo que ciertas personas la ubican como "la mujer objeto" y explicó por qué. "Te pongo acá, te pongo allá porque sos 'la ex de' y no vas a ir a algún canal a hacer una entrevista porque se puede enojar tal... la gente me puede ver toda la vida como 'la ex de' y no tengo problema, no me afecta", sostuvo.

En última instancia, volvió a criticar los títulos de diversos medios periodísticos de espectáculos. "Lo que sí me afecta es leer un epígrafe de que yo estoy dispuesta a destruir a un ex con una decisión, es muy fuerte. Me manda mi mamá una captura de pantalla y digo pará, es un montón. Destruir un ex porque estoy haciendo mi trabajo... estoy en un re lindo momento", manifestó al respecto.

Guillermina Valdés protagonizó un emotivo momento en el programa Quién es la máscara conducido por Natalia Oreiro a través de Telefé. La actriz y empresaria fue descubierta por el jurado y tras un intercambio de palabras con la conductora, se conmovió por un detalle en particular y lloró en vivo.

"Uno se quiere quedar no para competir, uno se quiere quedar porque esto es maravilloso. Es como el carnaval de Venecia, somos todas máscaras que nos cruzamos", expresó Valdés, quien comenzó a agradecer al equipo de producción y cámaras. "No te quedó nada por hacer", le dijo Oreiro sobre su participación.

Al mismo tiempo, la ex pareja de Marcelo Tinelli reveló que ya había cantado en vivo pero aclaró: "Tengo un nivel de exigencia muy grande y a veces me tocaba grabar un tema y no sabía mi registro, mi voz". "No quiero llorar", soltó mientras advirtió que estaba emocionándose poco a poco.

"No solo cantaste y bailaste muy bien, sino que le pusiste mucho humor, mucha ternura al personaje", remarcó la conductora. Allí fue cuando no pudo contener la emoción, se le quebró la voz y lloró: "Ojalá se haga y todos puedan ser la máscara porque también podés ser vos", manifestó Guillermina, muy conmovida.