Guido Süller presentó a su novio 40 años menor: "Hubo un flechazo"

El mediático reveló que conoce al joven hace cuatro años pero que no quiso contarlo públicamente hasta que el vínculo estuviera afianzado.

Guido Süller volvió a confiar en el amor y nuevamente confirmó que se encuentra en pareja. Pese a que hace unas semanas atrás reveló en una entrevista que "no aparecía el amor en su vida", ahora dio a conocer que empezó una nueva relación con un joven 40 años menor que él.

El joven que enamoró a Süller se llama Federico Acosta, es oriundo de Zárate y tiene 22 años. Según confesó el propio artista en diálogo con La Nación, el vínculo entre ellos comenzó hace 4 años atrás cuando el joven le habló por Instagram. Sin embargo, en aquel entonces, el hermano de Silvia Süller ignoró el mensaje, pero la vida los volvería a encontrar unos años después y en plena pandemia. En los primeros meses de aislamiento, Guido fue a instalarse a una cabaña en Zárate y, cuando se quedó sin alimento, Federico empezó a llevarle pescado para que consuma.

"Se subía un bote, cruzaba el río Paraná y me traía pescado fresco. Fue algo que me enamoró mucho. Cuando nos conocimos él tenía 18 años y siempre me sonó mal esa gran diferencia de edad: le llevo casi 40 años. Pero así y todo nos encontramos y hubo un flechazo", reveló Süller sobre los inicios de su romance.

En ese sentido, el mediático reveló que siente que el joven lo quiere de verdad, más allá de su fama. "Fede no sabía quién era yo. No se acercó por el personaje, tuvo que googlearme y eso me encantó. Vino por mí. Cuando nos conocimos me mintió la edad, me dijo que tenía más", reconoció y luego añadió: "Ya es un hombrecito y puedo contar que estoy enamorado porque me siento más seguro, antes me daba vergüenza".

Guido Süller.

En su ronda de confesiones, Guido Süller aseguró que Federico le da "la cuota de felicidad necesaria" ya que a él le cuenta mucho ver el lado positivo de las cosas. "Fede es una persona que me inunda de felicidad, tiene la inocencia de la juventud, cree que las cosas se van a cumplir y es positivo. Yo soy negativo y entonces me hace bien estar con una persona que me llena de ganas de vivir", expresó. "Es muy compañero, es un chico, simple, sencillo. La gente del interior es más sana", sentenció sin ocultar su enamoramiento.

Un trabajo en conjunto y el plan de saltar a la fama: a qué se dedica el novio de Guido Süller

Actualmente, Federico Acosta trabaja junto a Guido Süller en el restaurante que inauguró en su hogar. El joven realiza los trabajos de mozo y bachero y el mediático le paga un salario por esto, pero admitió que jamás le pidió dinero por fuera de su contrato laboral.

"No está conmigo por conveniencia sino porque me quiere. Trabaja sin parar. No está por interés económico porque jamás le di un peso, más allá de su salario", enfatizó Süller y luego añadió: "No me está 'gateando', en casi cuatro años nunca me pidió nada. Le gusta estar conmigo. No convivimos pero a veces se queda en casa".

Sin embargo, más allá de que Federico se encuentra muy estable en su trabajo, presentó su audición para Gran Hermano, el reality que regresará a la pantalla de Telefe a mediados de agosto. "Sé que es difícil, pero tiene muchas condiciones porque atrás de esa cara de angelito y chico sano, simple y de campo, hay un hombrecito de mucho carácter que a veces me hace llorar", opinó el mediático sobre este sueño de su pareja.