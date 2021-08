Guerra de macristas: Jorge Lanata humilló en vivo a Longobardi en Radio Mitre

Sigue la guerra radial entre las dos primeras figuras de la emisora estrella del Grupo Clarín.

Jorge Lanata y Marcelo Longobardi se detestan. O al menos eso parece según los picantes ida y vuelta que protagonizaron en Radio Mitre, al punto de no hacer más pases. Ahora, en un nuevo capítulo de la guerra radial, Lanata humilló en vivo a su colega al leer una encuesta en su contra.

Durante el programa Lanata sin filtro, la panelista Marina Calabró hizo mención al chispeante episodio de Intratables, programa en el que divulgaron una encuesta en referencia al conflicto Lanata - Longobardi con el propósito de que la gente votase de qué lado de la pelea está. Con una clara preferencia, la balanza se acercó a Lanata.

Luego de lanzar una carcajada, Jorge Lanata le preguntó a Calabró, '¿Podríamos saber cuál es (el resultado)?', a lo que la hermana de la actriz Iliana Calabró contestó, con nerviosismo: "Lo digo rapidito y después seguimos de largo. Jorge Lanata 74%, Marcelo Longobardi 26%". De fondo, sonaron chicharras a favor de Lanata, dando a entender que la pelea entre conductores no tiene chances (al menos por ahora) de zanjarse. "Estas son las preferencias de la gente. Esto es dato, no opinión", cerró Calabró, dando el pie a que Lanata lanzara un fulminante: "Por eso te preguntaba".

Longobardi fulminó a Lanata: "Hay gente que debiera ofrecer disculpas"

Tras el picante desplante de Jorge Lanata, enfurecido por los minutos al aire que le robaba Marcelo Longobardi al entregarle el programa, su colega arremetió con dureza y dejó un fulminante mensaje no solo para el conductor de Periodismo para todos sino contra los directivos de Radio Mitre.

“Quisiera pedirles disculpas a los oyentes de Radio Mitre porque me he visto enredado en un problema de trabajo; pensaba que podía, como he hecho en varias oportunidades, hacer mi programa de radio normalmente mientras trabajaba para la televisión de los Estados Unidos, y esta vuelta no lo pude hacer, porque me vi desbordado por el trabajo, la verdad que se me complicó”, comenzó explicando Longobardi, antes de su habitual resumen de noticias.

Pero acto seguido, arremetió con su meta mensaje irónico destinado no precisamente a la audiencia sino a Jorge Lanata y los directivos de Radio Mitre. “Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debiera ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando, pero eso es un tema que dejaremos para más tarde o para la semana que viene”.