Griselda Siciliani reveló la verdad detrás de su separación de Suar: "Un fracaso"

En su última visita al famoso programa de América TV, Griselda Siciliani contó detalles inéditos detrás de su relación con Adrián Suar y su drástico final.

Hace ya varios años que Griselda Siciliani se encuentra completamente alejada de la pantalla chica, sin embargo, a lo largo de su amplia trayectoria como actriz, protagonizó muchas de las telenovelas más importantes de El Trece. En este largo camino recorrido, la artista encontró el amor junto a Adrián Suar y mantuvieron una relación bastante larga, pero en el año 2016 llegó a su fin.

En el marco de sus nuevos proyectos laborales en el teatro, Griselda Siciliani fue invitada a Los Mammones, el exitoso ciclo de América TV. En este espacio, la actriz fue consultada sobre su vínculo con el exitoso productor y padre de su hija, Margarita, fue entonces cuando ella se sinceró por completo y reveló los verdaderos motivos de su separación de Adrián Suar.

"Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", expresó en un principio Siciliani. De esta manera, la actriz confesó que tiene una gran relación con el papá de su única hija.

"No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", continuó la actriz. De esta manera, Griselda confesó que la decisión se había tomado de forma mutua y, aunque el amor como pareja se haya terminado, son conscientes de que tienen una familia conformada y que lo que más hay que priorizar es el bienestar de su hija de nueve años de edad.

Una anécdota que selló al destino: la primera vez que se vieron

En esta misma entrevista, Griselda Siciliani develó cómo fue su primer encuentro con Adrián Suar, el cual sucedió muchos años antes de convertirse en pareja y formar una familia en conjunto. Todo comenzó un día en que los protagonistas de la telenovela Clave de Sol visitaron la escuela en donde trabajaba el padre de Griselda, Norberto Siciliani. Por supuesto que esta reunión también fue el que más tarde se convertiría en su pareja.

"Era muy difícil acceder a Lucho (el personaje de Pablo Rago), siempre estaba rodeado de gente. Yo tenía nueve años, la edad que tiene hoy mi hija. Y no podía llegar a él. Pero había otros, entre ellos, uno que era Suar. Y bueno, le fuimos a pedir un autógrafo a él que estaba más o menos vacío… Pero no sabía quién era", expresó Siciliani.

Unos años más tarde, cuando Griselda volvió a ver la firma de Adrián Suar, la reconoció al instante y cayó rápidamente en la cuenta de que lo había conocido cuando era una niña, sin esperarse todo lo que vivirían en conjunto más tarde.