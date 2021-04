Griselda Siciliani explotó contra los famosos que se quejaron por las medidas del Gobierno

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre nuevas restricciones por coronavirus, numerosos famosos se volcaron a las redes sociales para expresar su descontento. El cierre de la escolaridad presencial por 15 días fue, sin dudas, el tema que más enfureció a la farándula, pero Griselda Siciliani se diferenció de sus colegas y les envió un picante mensaje para hacerlos reflexionar.

La actriz tomó una posición contraria a la de otros referentes de la televisión argentina y, desde su cuenta de Twitter, ironizó: "A todos los que hoy, de pronto, levantan la bandera de 'LA EDUCACIÓN' con tanta vehemencia, me alegraría mucho verlos peleando de la misma manera por mejores salarios y condiciones para les docentes de nuestro país".

Por su parte, Diego Brancatelli también reflexionó sobre el cacerolazo que se hizo escuchar en algunos barrios porteños. “Cacelorazo: 7 minutos. Cama de terapia intensiva: 15 días. La cuenta es fácil: prefiero bancarme lo primero”.

Los famosos enojados con Alberto Fernández

Los famosos a los que se refirió Griselda Siciliani fueron tanto del espectáculo como del periodismo mediático. Una de las que más repercusiones causó fue Pampita Ardohain, que dejó plasmada su preocupación en su cuenta de Twitter: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia!”, comenzó señalando. Y luego agregó: “Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”.

María Julia Oliván también se sumó a las críticas al mandatario: “¿No era el último recurso cerrar las escuelas? ¿Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? ¿Cuál es el índice de contagio en escuelas?”, preguntó, irónica. Y disparó: “¡Hagan cadena nacional para informarnos eso! ¿Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos?”. La periodista remató su mensaje con el hashtag “#inútiles”.

Flavio Mendoza, quien en los últimos tiempos se convirtió en uno de los referentes del mundo del espectáculo más críticos con el gobierno, expresó: “Hagan las cosas bien, no roben vacunas, no aprueben fiestas clandestinas, no hagan funerales en medio de una pandemia. Dejen trabajar a las personas honestas y haciendo las cosas bien. El país del revés: tenés que ser corrupto para pasarla bien acá”.

“Tomen medidas más inteligentes, más cuidados, pero no cierren una vez más. ¿Chicos sin colegio otra vez? Todos merecemos trabajar, ya dimos un año de nuestras vidas, sé qué hay una pandemia, pero aprendamos a convivir con respeto al otro y al que hace las cosas bien”, completó el coreógrafo y productor teatral.