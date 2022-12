Griselda Siciliani, a todo o nada con Adrián Suar: "Tenemos un cariño"

La actriz enfrentó los rumores de posible reconciliación. Qué dijo.

Griselda Siciliani rompió el silencio y habló de su vínculo con Adrián Suar, con quien estuvo en pareja durante ocho años con una hija de por medio. La actriz se refirió a los frecuentes rumores de reconciliación con el actor y gerente de programación de El Trece y detalló cómo se encuentran actualmente estando separados.

A través de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Griselda Siciliani brindó declaraciones y entre otras cosas, reveló cómo están con Adrián Suar. "No hubo nada especial. Yo creo que las cosas se saben cuando ocurren", expresó tras la pregunta sobre si se volvió a enamorar.

"Yo creo que los dos no mostrábamos nuestra vida ni siquiera cuando estábamos juntos. A mí no es algo que me divierta. Me parece que ensucia hasta lo profesional y no me sale andar mostrando", consideró con respecto a las pocas imágenes que tienen juntos. "¿Y la gente no te hace comentarios diciendo que lo quieren ver juntos de vuelta?", preguntó filoso Pallares.

Lejos de estar incómoda, la actriz tomó postura y sostuvo que no hay nada que indique que van a volver a estar en pareja. "Sí, pero yo creo que se lee bien el cariño que nos tenemos. Por ahí al principio, pero ya pasaron como 6 años. No tuvimos nunca una vuelta, tenemos un cariño familiar. Ahora estoy sola", precisó.

Adrián Suar y la verdadera razón por la que se separó de Griselda Siciliani

La actriz rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos detrás de su separación de Adrián Suar. La pareja finalizó su relación en el 2016 luego de 8 años de amor y una hija en común. Y aunque si bien siempre se atribuyeron mantener un buen vínculo, nunca habían profundizado en los motivos de su distanciamiento. Al menos hasta el momento.

En una reciente entrevista, la reconocida actriz que protagonizó éxitos como Educando a Nina, habló sobre el actual vínculo que mantiene con el productor de El Trece y profundizó en los motivos que los llevaron a terminar su extensa relación. "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo", confesó.

"Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", reveló Siciliani sobre el vínculo cercano que intentan mantener con Suar hasta la actualidad, por el bien de la pequeña hija de 8 años que tienen en común.

Además, según confesó Griselda, el principal motivo de separación fue que "el amor empezó a apagarse", pero que el respeto sigue igual de intacto que siempre. "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", sentenció la actriz.