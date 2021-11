Gisela Dulko rompió el silencio y destrozó a Gago: "La tiene"

Gisela Dulko compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para pegarle a Fernando Gago.

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago fue una de las más sorpresivas y mediáticas rupturas de las últimas semanas. Lejos de superar el dolor de la infidelidad del actual director técnico de Racing Club, la ex tenista compartió una profunda reflexión en sus historias de Instagram con un palito indirecto para Fernando Gago. El entrenador sigue en pareja con Verónica Laffitte, que además de ser su amante era la mejor amiga de Dulko antes de que se produjera el escándalo por la separación.

Hace unas semanas, en Los Ángeles de la Mañana sorprendieron a todos al revelar el mal momento que pasaban Fernando Gago y Gisela Dulko en su matrimonio. Fue Yanina Latorre quien le puso nombre a esa situación: Verónica Laffitte, vecina de la pareja y amiga íntima de la ex tenista. Lo que sucedió fue que Dulko descubrió que Gago le estaba siendo infiel, y como si esa traición no fuera suficiente lo estaba haciendo con una de sus mejores amigas, Laffitte. La ruptura fue inmediata, la ex tenista decidió mudarse y cambiar a sus hijos del colegio al que asistían para no tener que volver a cruzarse con quienes la engañaron.

En los últimos días, Gisela Dulko había dejado de compartir en sus redes sociales mensajes directos o indirectos contra el actual director técnico de Racing Club, por lo que todo hacía pensar que había logrado superar, aunque sea un poco, el dolor que le provocó la infidelidad. Pero lejos de sobreponerse a la situación, la ex tenista compartió una profunda reflexión en sus historias de Instagram, en donde también le pegó un palito a Gago.

La reflexión de Gisela Dulko en Instagram

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Sólo siéntate y espera", rezaba la publicación de Gisela Dulko, que logró encontrar contención en Isabel Macedo. La actriz y la ex deportista se volvieron amigas cuando Gago jugaba en Vélez Sarsfield con Federico "Pocho" Insúa, pareja en aquel momento de Macedo. Desde entonces, las mujeres se volvieron inseparables y se motivan mutuamente para superar los problemas que tuvo cada una a lo largo de los años.

¿Gisela Dulko también le fue infiel a Fernando Gago?

Hace unas semanas, surgieron rumores en torno a este tema. Uno de ellos, revelado por Cinthia Fernández en LAM, aseguraba que ella también lo había engañado. "Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín. Me dijo que los amantes fueron dos. A partir de la crisis, también habría estado con un famoso dentista de Nordelta", declaró Cinthia. Sin embargo, no hay nada que pruebe esta teoría por el momento.