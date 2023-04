Gastón Pauls reveló el difícil momento que vivió con su hija: "Ella tenía seis años"

Gastón Pauls reveló un episodio que vivió con su hija cuando ella apenas tenía seis años. El conductor de Seres Libres fue entrevistado en Algo Más por El Destape Radio y se refirió al papel de su entorno en el camino de una persona adicta en recuperación.

"Yo voy a grupos anónimos desde hace 15 años, y sigo yendo. Hoy no fui presencial pero estuve virtualmente, y en realidad mi hija cuando tenía seis años, cinco, seis años, veía que yo todas las semanas me iba a algún lugar. A la misma hora, y un día me preguntó '¿a dónde vas?'", comenzó diciendo Gastón Pauls, quien destacó que su última vez con las drogas fue antes del nacimiento de sus hijos.

Ante la pregunta de su hija, el conductor de Crónica TV le contestó: "Le dije 'voy a hablar de mí, a un grupo'. A los seis años y medio me dijo '¿y por qué vas a hablar de vos a un grupo?'. 'Porque hay cosas que me hacían mal', le dije. Y a los siete me preguntó '¿qué hacías que te hacía mal?'. Mi respuesta, literal, fue 'bueno, así como hay gente que no puede parar de fumar cigarrillos, yo hacía otra cosa'".

"A los ocho, me dijo, '¿qué hacías que te hacía mal?'. 'Tomaba cocaína, le dije'. Después me dijo '¿qué es la cocaína?'. Le dije 'mirá, es un polvo blanco que a mí me hacía sentir Súperman, después te saca la capa, la remera, quedás sucio, no te podés bañar'. Le quedó claro donde había estado", sentenció Gastón Pauls, contando el diálogo que tuvo con su hija años atrás.

Gastón Pauls se quebró y confirmó lo que todos pensaban sobre Maradona

Gastón Pauls se quebró al recordar a Diego Maradona con una anécdota personal. El conductor de Seres Libres, quien en uno de los últimos capítulos de su programa entrevisto a Dalma, habló sin filtros sobre "los últimos años" de la vida del astro argentino y se emocionó hasta las lágrimas.

Recordando la charla que tuvo con Diego Maradona en el viejo programa Dos Solos, Gastón Pauls reconoció que fueron muy amigos (algo que mucha gente pensaba, y que él se encargó de confirmar): "Para mi fue muy fuerte esa entrevista porque Diego los últimos años de su vida fue amigo mío, además de que lo admiraba mucho él estuvo en momentos muy difíciles para mi. Me ayudó a levantarme en un momento muy difícil de mi vida y me hizo parte de su familia. Él fue parte de la mía, ellas también. Para mí fue la historia de un amigo, un compañero que también estuvo en el infierno de las adicciones y que por su lugar y popularidad en este mundo de gente no pecadora, porque este país se ha ocupado mucho de subirlos y después de destrozar ídolos".