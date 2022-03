Fulminaron a Jimena Latorre por un cruel posteo sobre la muerte de Gerardo Rozín

La polémica astróloga Jimena Latorre fue el centro de repudios tras una desafortunada publicación para despedir al periodista y conductor de Morfi, Gerardo Rozín.

La muerte del periodista y conductor de radio y televisión Gerardo Rozín conmovió a personalidades de todos los ámbitos y dejó un vacío muy grande en los medios argentinos. Y entre los cientos de manifestaciones de despedidas, la astróloga y tarotista Jimena Latorre protagonizó un papelón tras un repudiable posteo que causó indignación en las redes sociales.

Con Twitter destrozado por el inesperado fallecimiento, Latorre publicó una reflexión inoportuna que fue ampliamente repudiada y la dejó en el ojo de la tormenta. "No soportó la cuadratura. QEPD", remarcó, haciendo referencia a la alineación de los planetas y a la carga negativa que tiene su signo. Los internautas de las redes no dudaron en llenar el tuit de comentarios fulminantes, denunciando la frivolidad con la que trató un tema delicado como la muerte de una figura pública muy querida.

Arrepentida de sus actos, la mediática tarotista lanzó una nueva publicación emitiendo un pedido de disculpas público: "De mi parte quiero pedir disculpas a todos los que se sintieron mal por unos posteos con respecto a la muerte de una persona muy famosa acá en Argentina". La publicación tuvo una acogida mínima y cosechó a penas un ínfimo número de "me gusta".

La muerte de Gerardo Rozín, una noticia que conmocionó al periodismo argentino

Gerardo Rozín, histórico conductor de Telefe y productor, falleció en la noche de este viernes a los 51 tras luchar contra una irreversible enfermedad. Hace días se conoció que se encontraba atravesando un "delicado" momento por problemas de salud y el propio canal en el que conducía "Morfi, La Peña", pidió "cautela" con la información que se brindaba.

A través de un comunicado, el canal manifestó: “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”. Ahora, tras confirmarse la noticia de su muerte, causó conmoción y fue despedido en redes sociales por la audiencia que lo seguía.

En su ultimo brindis al aire no quiso decir por qué se ausentaba del aire pero se conoció que peleó con una enfermedad irreversible que terminó con su vida este viernes. "Me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", dijo en su última aparición en TV donde se despidió de compañeros y televidentes.