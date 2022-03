Fuerte frase de Nicole Neumann tras un evento con Cubero y Viciconte: "Callate"

La modelo se sinceró en sus redes sociales. Nicole Neumann compartió un contundente posteo que podría ir dedicado a Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Nicole Neumann compartió una contundente frase en sus redes sociales tras un momento compartido con Fabián Cubero y Mica Viciconte en el acto de ingreso a clases de una de sus hijas. La modelo que comenzó su carrera a sus 12 años fue tajante en su descargo y causó sorpresa por la publicación hecha en sus historias de Instagram.

Neumann compartió tiernas fotos de su hija Sienna, fruto de su relación con el jugador de fútbol, donde se puede ver a la niña en su primer día de clases. Después de ese lapso de ternura y amor, la expanelista de Cortá por Lozano reposteó una publicación de una cuenta dedicada a la autoayuda y muchos relacionaron ese posteo con un dardo hacia su exmarido y su actual pareja.

"Sabiduría japonesa... Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, cállate", reza la frase compartida por Nicole Neumann en una de sus historias. A pesar de que no dio nombres ni arrobó a nadie en su posteo, dados los antecedentes conflictivos entre la estrella y Viciconte, las especulaciones no tardaron en aparecer.

Nicole Neumann compartió una publicación de una cuenta de autoayuda.

El duro relato de Nicole Neumann sobre el abandono de su padre

La modelo siempre ha contado que conoció a su padre a sus 18 años y que su ausencia fue un gran atenuante en muchas malas decisiones que tomó en su vida. En diálogo con Infobae, Nicole se explayó como nunca al respecto y reveló cómo vivió esa situación. "El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido", comenzó la intérprete de Déjame Soñar.

"A mi me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas", continuó Neumann. Además contó cuán fuerte fueron los traumas que le quedaron por esa ausencia, que pudo desenredar en terapia: "De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza".

En ese reportaje, Nicole también habló de la estricta crianza que recibió por parte de su familia materna. Creció con su madre y sus abuelos alemanes Kurt y Petra. "El diálogo no existe. La expresión de cariño no existe. La contención no existe”, soltó. "Por eso me ocupo tanto de mantener esa cercanía con mis hijas. El abrazo. El decirle a cada una: 'Te quiero, estoy para vos para lo que necesites'".