Fuerte denuncia de Patricia Pacheco, expareja de Rodrigo: "Estoy cansada de callarme"

La madre de Ramiro Bueno decidió hablar sobre el accionar de la familia del difunto cuartetero cordobés. Patricia Pacheco y un fuerte testimonio que salpica a uno de los hermanos del Potro Rodrigo.

"El Potro" Rodrigo Bueno murió hace más de 21 años, y sin embargo su música sigue sonando con la misma vigencia de siempre. Y lo que también continúan son los problemas y pujas económicas en torno a la herencia que el cuartetero cordobés dejó. Fue su expareja, Patricia Pacheco, quien se manifestó mediante WhatsApp en América TV y realizó una fuerte denuncia contra Flavio Bueno, hermano del difunto artista.

“Ellos la siguen juntando en pala mientras que uno cuenta cereales. Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”, lanzó la madre de Ramiro Bueno, el único hijo de Rodrigo, y agregó: "Lo que me duele es cómo por la plata y por plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”.

Por otra parte, Patricia Pacheco agregó: “Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa. La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”.

"Me da pena por Rodrigo, tanto manoseo y tanto interés por plata y que hayan dejado a Ramiro relegado”, explicó la madre del joven que no siguió los pasos de su padre en cuanto al cuarteto pero sí se dedica a hacer música y es muy popular en las redes sociales. Lo cierto es que, a 21 años de su partida, la herencia de Rodrigo aún tiene batallas no resueltas.

La foto retro de Juanita Viale y Rodrigo Bueno que se hizo viral

Juanita Viale y Rodrigo Bueno protagonizan una foto que se hizo viral en Twitter. Se trata de la cuenta @arg_beauty, que publica diariamente fotos de famosos y tiene un larguísimo archivo con fotos nunca antes vistas y olvidadas en algunos casos.

El Potro hace trompita con una cara muy pícara y usando el pelo rojo en la captura, que data del año 2000. Además, lleva puesta una remera negra de él mismo cantando en el Luna Park, cuando se vistió de boxeador en honor al escenario en el que le tocó estar. La nieta de la Chiqui tenía apenas 18 años en la foto, y sonríe pegada a uno de los artistas más importantes que tiene la música nacional.

Parte de los casi 70 mil seguidores de esta cuenta llenaron de retuits y me gusta el momento retro. Además, hubo varios comentarios y debates que se generaron incluso especulando con que hubo un romance entre ellos. También, elogiaron el aspecto de ambos que, por lo que se puede apreciar, estarían en una cocina durante una reunión.