Fotos: Martita y Felipe Fort, quebrados en el entierro de Gustavo Martínez

Los mellizos acudieron a la despedida de los restos de Gustavo Martínez tras su suicidio y se mostraron conmovidos por el deceso.

Martita y Felipe Fort se mostraron devastados en el entierro de quien fue su tutor desde la muerte de su padre, en noviembre del 2013. Los hermanos se mostraron después de un sinfín de especulaciones sobre los sentimientos que esta noticia afloró en ellos y el enojo que tendrían por la decision de quitarse la vida de Gustavo Martínez.

En las imágenes, se puede ver a los adolescentes prontos a cumplir su mayoría de edad acompañados por su tío Eduardo Fort (hermano de Ricardo), Marisa (su niñera) y César Carozza (su abogado y nuevo tutor legal). Si bien en un principio los hijos del recordado empresario se mostraron emojados por lo acontecido, en las fotos se refleja que la angustia está también está presente en ellos.

"Papá lo recibirá con los brazos cerrados. Una persona a la que le faltaban diez días para dejarnos hacer lo que queramos se suicida. Diez días. Eso no es bueno", escribió el hijo varón de Ricardo Fort en sus historias de Instagram, aún en shock por la decisión que tomó la expareja del empresario. "La gente dice que estoy enojado con él... Cómo no voy a estar enojado. Dejó a dos personas de 17 años solos. A diez días de que con Martu cumplamos 18 años se suicida".

Martita y Felipe Fort nacieron el 25 de febrero del 2004.

Las palabras de Flor de la V sobre la insensibilidad de la familia

En una emisión de Intrusos, la madre de Paul e Isabella Goycochea se expresó sobre la poca sensibilidad que notó en la familia Fort tras loo ocurrido con Gustavo Martínez y enunció: "Para mi, lo que me pasó, que nos vendieron la palabra familia, a Gustavo como el tutor, que es una palabra simbólica pero es el padre. Nadie que saliera, mínimamente, a demostrarlo de cualquier forma".

"No sé, cuesta hablar de estas cosas porque cada persona atraviesa el dolor de diferente manera, pero sí siento que era necesario que alguien muestre un poco de dolor", soltó la diva en un descargo alusiva a cierto clasismo que percibió en la situación que atraviesan los Fort. "Me llama la atención que no hubo una lágrima, una persona que llore a esta persona que dio y entregó su vida por los mellizos".

Finalmente señaló como culpable de esta realidad a los millones que se manejan en la familia: "Es un nuevo capítulo en esta historia de la familia Fort que está signada por el dinero y la tragedia".