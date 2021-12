Florencia Peña publicará contenido sin censura en una plataforma de adultos: "Hay video"

La actriz compartió un fuerte adelanto de su contenido para adultos en su cuenta de Instagram.

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que se abrió una cuenta en una plataforma de contenido subido de tono, para poder publicar las fotos y videos que las redes sociales que utiliza para todo público no le permiten. En su descargo, la protagonista de Casados con Hijos hizo alusión a cuánto entusiasmo le genera compartir ese tipo de imágenes con los y las interesados en verlas.

"Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura en mi cuenta de @divasplayok. Tanto insistieron que les hice caso", escribió la actriz en el pie de foto de una publicación donde compartió imágenes con poca ropa y con poses seductoras.

Peña recientemente reveló que durante toda su vida tuvo una vida sexual muy activa y que tuvo que enfrentar prejuicios por ser mujer. De hecho, en PH Podemos Hablar, la actriz contó que su primera vez fue a sus 14 años y que en aquel momento no fue fácil lidiar con el machismo de la época. En la actualidad, la celebridad vive su sexualidad sin límites y este posteo lo termina de confirmar. "Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", cerró la artista.

Qué es Divas Play y cuánto cuesta la suscripción

Divas Play es una plataforma donde diferentes usuarios comparten contenido erótico, al que se puede acceder mediante una suscripción "webstar". En el caso de Florencia Peña, el costo es de 15 dólares. "Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más", escribió la celebridad en su descripción de cuenta.

El conflicto de Florencia Peña con Marcelo Mazzarello

Después de que Marcelo Mazzarello asegurara que Florencia Peña lo había hecho echar de una película, la actriz le respondió y dejó en evidencia los inventos de su colega: "Yo voy a hacer una película muy grande que se llama Más respeto que soy tu madre. Cuando pasó todo lo de la operación del presidente, de Olivos, bla –yo te digo lo que sé- él salió a hablar en contra mío en varios lugares entonces a la producción se le prendió la alarma".

"Esto es lo que me cuenta la producción: lo querían elegir a él, él tenía que hacer de mi marido. Entonces ellos me preguntan qué quiero hacer. Entonces yo les digo ‘miren, chicos, yo no soy la que lo voy a decidir –es la primera vez que trabajo con Pampa Films, además-, dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos", siguió, en diálogo con A la Tarde, y cerró: "Yo no soy la que persigo, yo no me senté en los canales a hablar mal de ningún compañero, nunca. Y si tengo algún problema con un compañero, lo charlo. Yo hubiera esperado que él me llame".