Flor Vigna explotó las redes al mostrar un tatuaje íntimo: "Las pompis"

La ex Combate sorprendió a sus más de 5 millones con una posteo de su nuevo tattoo, el cual acompañó con un motivacional mensaje.

Flor Vigna compartió un video en el que, con un jean tiro bajo que dejaba ver la ropa interior, mostró la espalda baja. Allí, en donde antes había piel lisa, ahora hay un impresionante tatuaje de una serpiente con un imponente par de alas de águila.

“Me tatué las pompis”, escribió sobre la filmación. Aunque optó por agregarle un toque de humor, en la publicación decidió dejarle a sus fans un sentido consejo: “Últimamente me estoy juzgando menos a mi y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”. El posteo recibió más de 30 mil Me Gusta y decena de comentarios que, no solo halagaron la nueva pieza de arte corporal, sino que también aplaudieron su mensaje.

Minutos después, se dispuso a contestar algunas preguntas en sus Historias y se explayó en la idea previamente transmitida en la publicación. “¿Cómo te liberaste de la necesidad de aprobación?”, quiso saber un usuario. “Creo que después de una crisis muy fuerte conmigo no me quedó otra que renacer. Igual aún la tengo, pero trato día a día de decirle ‘dale’ a todo lo que me acerca a ser más libre, ser más amiga mía y de mi mente para poder conquistar todo lo que quiero y que el viaje sea más bonito”, manifestó

Luciano Castro contó lo que nadie sabía de Sabrina Rojas

Luciano Castro reveló lo que nadie sabía de su ruptura con Sabrina Rojas. El actor se sinceró y decidió contar detalles íntimos del final de su relación con la actriz, que hoy es pareja del "Tucu" López.

"Como dice la canción 'Ahora dejá que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora dejá que te vean'. Eso tiene que ver con la evolución y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo”, manifestó Luciano Castro. Luego reveló cómo hace para ser "el mejor papá del mundo" más allá de haberse separado de la madre de sus hijos.

Resaltando su relación con los hijos que tuvo con Sabrina Rojas, el actor expresó: “Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo".

Luciano Castro y una cruda confesión: "Intenté ser un buen marido"

En diálogo con Pronto, Luciano Castro reveló las razones por las que su matrimonio con Sabrina Rojas se terminó: "Sé que muchas veces no lo logro. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta el último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero".