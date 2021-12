Flor de la V, enfurecida con Zulemita Menem: "No conocías tan bien a tu papá"

La hija del ex Presidente de la Nación mostró su costado más discriminador al referirse a la panelista de A la Tarde.

Zulemita Menem lanzó un repudiable comentario sobre Flor de la V, en el que sacó a relucir su transfobia digna del siglo pasado. La hija del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, se pronunció sobre su enojo con el ciclo A la Tarde, donde la actriz de Los Roldán es panelista, por un informe que pasaron sobre la herencia de su padre.

"Qué onda Karina Mazzoco... ¿Habrá sido víctima de mi viejo que está tan preocupada por la herencia? (Tal vez liga algo)", expresó la madre de Malek y Luca en su cuenta de Twitter, ante un debate en el ciclo de América TV sobre el supuesto conflicto familiar por los bienes que el mandatario dejó. En ese mismo posteo, Zulemita hizo referencia a la esposa de Pablo Goycochea y le faltó el respeto al no respetar los pronombres con los que la conductora se siente cómoda.

"'La o el' que seguro no fue víctima conociendo los gustos del viejo fue Florencia de la V", lanzó Menem y así derrapo en su discurso, aludiendo a posibles encuentros privados de Mazzocco y de la V con Carlos Saúl Menem.

Más tarde, en America TV Flor de la V la respondió a Menem y enunció: "Zulemita, te digo, no conocías tan bien a tu papá. Está todo en manos de mis abogados". Así, de manera concisa, la madre de Paul y Isabella Goycochea puso un freno a la hija de Zulema Yoma y dejó en claro que se dirigirá a la Justicia.

Flor de la V sobre las declaraciones transfóbicas de Cynthia Hotton

"No puedo creer que una legisladora se exprese de esta manera. Afortunadamente estamos viviendo en una sociedad que está de a poco evolucionando y dándole lugar a todos. Hoy hay lugar para cualquier persona, sea cual sea su forma de amar y de vivir. Señora Hotton, yo siento que usted no tiene respeto", expresó Flor de la V sobre las opiniones de la política del partido Valores para mi País sobre la identidad de género de la actriz. La exdiputada dijo que por más de que se sienta mujer, no lo es.

De la V continuó con su descargo ante el transfóbico comentario y agregó: "Pensé muchísimo y no tengo ganas de contestarle porque te juro que no me importa lo que dice. Hace poco fue mi aniversario de casada, fue en diferentes etapas. Aprendí a vivir con ciertas limitaciones porque constantemente nos marcaban que no teníamos lugar, que no pertenecíamos. Yo era una mujer, mejor dicho, era una trava consagrada, y en un momento fantaseé con casarme, mi sueño era formar una familia. Pero mi DNI tenía un nombre con el que yo no me identificaba. No nos podíamos casar legalmente ni formar una familia porque no estaba contemplado".