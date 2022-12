Flavio Mendoza se sacó e insultó a su público en el teatro: "Conchudas"

El director teatral le dio de todo a un grupo de mujeres en la muestra de fin de año de una de sus escuelas. Flavio Mendoza insultó a quienes se quejaron porque no había aire acondicionado en el teatro de su establecimiento.

Flavio Mendoza explotó contra algunas mujeres que estaba como público en una muestra de fin de año de una de sus escuela, cuando éstas se pronunciaron contra él por no tener aire acondicionado. El coreógrafo y acróbata insultó a quienes lo criticaron y las mujeres respondieron.

"Acá hay 4 o 5 conchudas que se quejan porque no tengo aire. No hay ningún circo que tenga aire. La próxima ¿sabés qué?... te vas lo de Reina Reech", soltó el exjurado de Bailando por un Sueño desde el escenario, cuando las mujeres pidieron que ponga un aire, ya que el calor era insoportable tanto para el público como para los chicos que protagonizaron la muestra de la escuela.

Las personas que se habían manifestado en contra del padre de Dionisio Mendoza no se amedrentaron tras los dichos del coreógrafo y soltaron: "Poné un aire, rata. Para un espectáculo de este nivel tenés que poner un aire acondicionado", a los gritos. Mendoza se mostró enojado y habló del esfuerzo que implica hacer el show que hicieron y tener esa escuela. "Yo no insulté", dijo una de las mujeres que lo criticó. "No importa", sentenció él.

La angustia de Flavio Mendoza por la muerte de un amigo cercano

El artista acudió al ciclo PH, Podemos Hablar y cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al centro quienes habían vivido una muerte cercana y el coreógrafo pasó y soltó: "Fue este año un amigo que falleció. El estaba re bien, cuando vuelvo de Brasil me tuve que ir directamente del aeropuerto. Estuve con él, le di de comer y le dije que iba a volver al otro día. Me levanté, me llamaron que fuera directamente al hospital porque ya estaba mal. En ese momento estaba conectado y esperando a que se fuera".

"No entendía cómo se te va la vida así, un día le di de comer y al otro le estaba agarrando la mano para que se fuera", concluyó conmovido Flavio Mendoza.

La felicidad de Flavio Mendoza por compartir la Navidad con su hijo

El 8 de diciembre Mendoza y su hijo Dionisio armaron el arbolito de Navidad para seguir la tradición y el artista compartió sentidas palabras en su cuenta de Instagram, donde publicó un video del momento en que terminaron de armar el adorno. "Amo la navidad felicidad para todos, no hay mejor regalo que tenerte hijo amado. Todo esto es para vos para sigas soñando. No puedo pedir mas gracias Dios y universo por tanto", escribió en el pie de foto.