Flavio Mendoza generó polémica tras el atentado a Cristina: "La solución"

Flavio Mendoza y un polémico comentario tras el atentado a Cristina. La vicepresidenta fue apuntada con un arma en la puerta de su domicilio en Recoleta.

Flavio Mendoza se pronunció tras el atentado a Cristina Kirchner y generó polémica en las redes sociales. Si bien se solidarizó con la vicepresidenta, posteriormente expresó malestar por la decisión de Alberto Fernández decretando feriado nacional.

"¿Feriado nacional? ¿Donde esta la solución a lo qué pasó? Dios mío, MIEDO. ¿Por qué no se reúnen arreglan lo que tienen que arreglar? Solucionen las cosas, que vergüenza todo. ¿Por qué no piden que el pueblo se quede en su casa ? Si hacen un paro nacional... Esto es seguir promoviendo la violencia", exclamó Flavio Mendoza. El coreógrafo recibió muchas críticas tras sus palabras, por lo que nuevamente apareció en Twitter para aclarar la situación.

Aludiendo a los comentarios en su contra, Flavio Mendoza aseguró: "No voy a contestar los insultos es parte de la violencia". El famoso no volvió a pronunciarse de forma pública tras cruzar a quienes cuestionaron su pensamiento, pero se hizo viral durante la tarde del 2 de septiembre.

De Brito redobló la apuesta con otro comentario sobre Cristina

Ángel de Brito volvió a pronunciarse en Twitter luego de causar polémica tras el atentado a Cristina Kirchner. El periodista enfureció luego de ser cuestionado por muchos usuarios que repudiaron los siguientes dichos: "Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal".

Según el propio De Brito, su reacción fue de sorpresa puesto que no pretendió referirse al atentado contra la vicepresidenta. "Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada no lo vinculen a un hecho trágico para el país. La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos, esos mismos dejen de mirar desde sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio lo pongo con nombre y apellido", lanzó Ángel.

Para finalizar su descargo, Ángel de Brito sentenció: "Jamás me van a encontrar en esos lugares oscuros. No está en mi esencia. Sino en los que buscan eso todo el tiempo. No me sale, no necesito. Gentuza fuera de acá. No proyecten. ¿Está claro? ¡Estoy de vacaciones!". De esta forma, el periodista intentó desvincularse de cualquier significado atribuido a lo que ocurrió horas atrás.