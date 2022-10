Filtran un video de Tamara Báez bailando con un rival de L-Gante

Se filtró un video en el que se ve a Tamara Báez bailando muy cerca de un conocido cantante de RKT rival de L-Gante.

Filtran un inesperado video en el que aparece Tamara Báez bailando muy cerca de un joven músico de RKT, uno de los rivales de L-Gante. La influencer mantuvo ese mismo día un durísimo intercambio a través de redes sociales con su expareja.

L-Gante sorprendió a sus millones de seguidores el domingo pasado al desearle un feliz día de la madre a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica y con quien no para de lanzarse dardos venenosos tanto en redes sociales como en la Justicia. Al saber de la publicación de su expareja, la influencer no dudó en disparar muy filosa contra el cantante.

Pese a la bronca que le generó el posteo, Tamara pasó el Día de la Madre con su hija y después fue a un boliche de Luján con una amiga. La propia influencer compartió imágenes de su velada, que terminó ya de día y acompañada por un joven tatuado. Si bien no se conocía la identidad del compañero de Báez, en las últimas horas se filtró un video en redes sociales con el que no quedan dudas de quién se trata. Sería nada menos que un rival de L-Gante.

En la grabación se puede ver a Tamara Báez perreando muy cerca de Despre, un cantante de RKT que no para de crecer. Pero no habría quedado ahí nada más, ya que al día siguiente Juan Desprebiteris compartió un breve video en sus redes sociales refrescándose en una pileta del country del Banco Provincia, que no sería otra que en la casa donde vive la influencer, según aseguró la cuenta de farándula de Instagram @gossipeando.

El insólito blooper de L-Gante en la mesaza de Mirtha Legrand: "Me olvidé"

La visita de L-Gante a La noche de Mirtha estuvo cargada de polémicas, como el fuerte cruce que mantuvo el cantante con la conductora o la denuncia posterior de Elián de que lo habían ignorado expresamente cuando hizo una pregunta. Pero el músico también protagonizó un insólito blooper, según contó él mismo.

En la primera emisión de la semana de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli quiso saber cómo la había pasado L-Gante con Mirtha y le preguntó si había comido bien. "Me había olvidado, comí antes de ir y después volví a comer", respondió el cantante, provocando las risas de todos los presentes. Además, confesó que le había agarrado el "gusto" a la mesaza, dando a entender que le gustaría volver a ser invitado.

Entre carcajadas, Tinelli replicó: "Está bien, uno se olvida. ¿Qué sabés que te van a dar de morfar? Pensás que tal vez es sanata". Además, apuntó al cambio de outfit del cantante tras su visita a la diva, ya que estaba vestido con un coqueto saco rojo, chaleco negro y camisa blanca: "¡Qué saco ha traído L-Gante! Me mata. Es increíble. Después de que fue al programa de Mirtha para mí pegó el salto".