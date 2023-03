Figura de Gran Hermano se ausentó y asustó a todos: "Rotos de angustia"

Una importante figura del reality de Telefe se ausentó al programa y sus compañeros se mostraron conmovidos por la situación.

Marisa Brel, una de las panelistas que integra El Debate de Gran Hermano (Telefe) se ausentó al programa y generó un clima de preocupación entre sus compañeros y los televidentes, que no tardaron en contactarse con ella por las redes sociales para saber qué le había sucedido. Debido a las reiteradas consultas, la periodista habló del doloroso calvario que está atravesando: "Estamos rotos de angustia".

En sus redes sociales, Brel compartió una serie de videos de su familia junto a Eva, su perrita que se está muriendo: "Hola a todos. Para quienes me preguntan por qué no fui al debate de #GranHermano del jueves: mi perrita Eva que tiene 15 años está muy grave y estamos con mis hijos acompañándola hasta que ella decida partir . Agradezco sus rezos para que no sufra. Estamos rotos de angustia".

Marisa Brel con Eva, su perrita.

"Eva estuvo internada 6 horas con suero, morfina y antibióticos. Para todos los que me están escribiendo, que todo el tiempo rezan por ella. Nosotros decidimos no dormirla ayer para poder disfrutarla un poquito más. Lloro todo el tiempo. La disfrutamos un poquito, sin que sufra. Recién tomó agua, un montón", precisó en otro de los videos.

Por último, Marisa expresó un sufriente deseo: "Esto es amor, hija. Me hacés acordar a cuando me daban 6 inyecciones en la panza para ser mamá, ahora te las doy a vos. Acá estamos, acompañando. Te amo. Lloro cuando duerme, cuando se despierta, cuando toma agua. Creo en los milagros. Eva está muy grave pero hace un rato logró levantarse unos minutos y pisar el pasto".

Gran Hermano: Ariel "tiroteó" a Marisa Brel antes de San Valentín

Tras quedar eliminado de Gran Hermano (Telefe), Ariel Ansaldo participó de El Debate y deslizó estar "enamorado" de Marisa Brel, llamando la atención de todos los analistas. "Hace tres meses que estoy sin sexo", reconoció "Big Ari" (nombre con el que fue apodado Ariel en las redes sociales)

Cuando Santiago del Moro lo incentivo para que señale con la mirada que analista de Gran Hermano era quien le había robado el corazón, Ariel no dudó y miró hacia Marisa Brel. Avergonzada, la panelista intentó esconderse per el resto de los analistas del ciclo prorrumpieron en risas con la situación absurda. Antes de revelar que Marisa le interesaba, Ansaldo no dudó en deslizar: "Hace tres meses que estoy sin sexo".

Echadas las cartas sobre la mesa, del Moro encendió la mecha y sacudió a Brel con un inesperado: "Me encanta. Ariel te va a ir a hacer asado a esa mansión que tenés". Aunque la panelista eligió las risas incómodas, se animó a disparar: "Yo no tengo a nadie que me haga asado así que puede venir Ariel".