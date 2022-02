Fede Bal confesó su dura adicción: "Sentí vergüenza"

Fede Bal decidió compartir la difícil adicción que sufrió durante mucho tiempo. El fuerte relato del conductor de El Trece.

Fede Bal brindó un testimonio sumamente fuerte. El actor, quien se encuentra como conductor de Resto del Mundo por El Trece, decidió compartir el calvario personal que vivió. De acuerdo a lo que comentó en una reciente entrevista, confesó una dura adicción que lamentablemente sufrió durante varios años.

¿De qué se trata? El hijo de Carmen Barbieri charló con Infobae y reveló que fue "adicto a la fama, a la sobreexposición". Y dejó en claro que lo padeció tanto que nunca más le gustaría volver a vivir alguna situación similar: "Es un momento de mi vida al que no regresaría jamás. Fue lo más vergonzoso de mi carrera".

De hecho, Fede Bal hizo una fuerte autocrítica sobre aquellos tiempos en los que estaba tan inmerso en el mundo de la fama: "Hoy me topo con declaraciones que alguna vez hice y digo: '¿Por qué...?'. No sé, tenía ganas de hablar, creía que me las sabía todas y la gente me escuchaba". Y contó cuál era una de las costumbres que tenía: "Salía a pasear a mi perro y me buscaba en el kiosco de diarios... Verme en una tapa era: '¡Llegué!'. Para mí eso era el éxito".

Fede Bal y Laurita Fernández, en los tiempos que estaban en pareja..

"Entrar a la pista de Bailando de la mano de mi novia (NdeR: Laurita Fernández), con todo lo que tal vez habíamos pasado esa semana, resultaba seductor y hasta adictivo", añadió Bal, quien recuerda perfectamente cómo fueron los tiempos en los que fue pareja de Laurita Fernández, con quien estuvo entre 2016 y 2018.

Sin dudas, la marca de la fama le dejó una huella a Fede Bal, al punto de que dejó de salir con mujeres que fueran conocidas. "Es muy difícil salir con mujeres famosas. Cuando dos personas trabajan en el mismo medio y duermen en la misma cama, hay algo que explota". Por ello, le resultó más fácil estar con Sofía Aldrey, su actual pareja, que no forma parte de la farándula ni es reconocida en la calle. De todas formas, aclaró que se enamoró "de quienes tuvo al lado". Y advirtió: "Pero creo que también se generaba cierto vínculo laboral. El amor pasaba en serio. A la gente le gustaba que pasara. Y a los directores de revistas mucho más. La demanda de intimidad empezaba a ser cada vez mayor".

Fede Bal y la fuerte advertencia que le hizo a Laurita Fernández

En una entrevista que le concedió a Agarrate Catalina, por AM 110 La Once Diez, Fede Bal causó sorpresa al predecir cómo será la relación que tendrá a futuro con Laurita Fernández, con quien estuvo de novio entre 2016 y 2018: "Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día". Y reveló: "Estuvimos a punto en un proyecto".

Asimismo, Fede Bal se sinceró y aclaró que le tuvo un profundo amor a Fernández, quien fue compañera de baile en ShowMatch: "Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase". "Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices", aseguró el conductor que brilló en el programa de Darío Barassi y hoy liderará Resto del Mundo.

Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri también fue consultado por su relación con su novia actual Sofía Aldrey. Consciente de que hubo versiones de una posible separación, sobre todo porque de ahora en adelante se la pasará viajando por trabajo, manifestó: "Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto". "Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros", concluyó.