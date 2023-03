Fátima Florez y su marido pasaron un papelón en pleno teatro: "Se escuchaba todo"

La inesperada situación se dio antes de una función en el cierre de la temporada de Fátima Florez en Carlos Paz. Qué pasó entre la actriz y su marido Norberto Marcos.

Fátima Florez se encuentra en el cierre de la temporada en Carlos Paz, pero protagonizó un momento inesperado para todos previo a su performance en los escenarios teatrales. La actriz, que está en pareja con el productor Norberto Marcos desde hace 22 años, tuvo un fuerte cruce antes de una función en dicha localidad.

"Están pasando por una crisis después de 22 años juntos. Es una crisis tremenda", indicó Nancy Duré, la panelista que trabaja en Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV. La actriz y humorista está pasando por un mal momento a tal punto de que, según contaron algunos testigos, se peleó a los gritos con su marido durante un ensayo.

Norberto Marcos es el productor de su espectáculo, por lo que la mezcla con el trabajo intensificó la crisis y terminó todo mal. Además, la fuerte discusión se escuchó en todo el teatro, de acuerdo a los testimonios de la gente que estaba en el lugar, "Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba ser la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina", precisó Duré.

"Alegaron que fue por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó, pero la verdad es que fue por algo entre ellos", agregó la panelista de Intrusos. En última instancia, reveló que dentro de poco termina la temporada en Carlos Paz y anunció una noticia vinculada a la relación sentimental de ambos. "La separación es inminente", lanzó.

Fátima Florez enfrenta una denuncia internacional: "Agrava la situación"

"Después de las peleas con Susana, Moria y Carmen, ahora se suma la productora de cine más importante del mundo que fue contra la imitadora y debido a esto la artista tuvo que cambiar el nombre y la marquesina del su espectáculo", indicó Juan Etchegoyen por Mitre Live. Se trata de Fátima Florez, quien participó de Showmatch con Tinelli en 2015 y ahora vive un impensado calvario.

La productora de cine de Estados Unidos Metro-Goldwyn-Mayer le envió una carta documento, luego de que Florez utilice la imagen de la empresa para un show suyo. "El espectáculo se iba a llamar Fátima de Película y tuvo que cambiarlo todo ¿Saben quién le salvo las papas a la imitadora? Messi y los muchachos de la Selección. Con su equipo decidió llamar a su show Fátima es Mundial", reveló el periodista de espectáculos.

Las consecuencias de la demanda son letales: una de ellas es tener complicaciones a la hora de acceder al país norteamericano. "Con un problema así la Visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación", describió Etchegoyen. Se estima que en las próximas semanas, podría darse a conocer cómo avanza la situación legal de Fátima Florez con la denuncia que trascendió fronteras.