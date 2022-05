Facundo Arana y Romina Gaetani tuvieron un inesperado encuentro: la foto de la reconciliación

Se llevó a cabo la mediación judicial y sus abogados aseguran que fue un "encuentro armónico". Los detalles.

Facundo Arana y Romina Gaetani asistieron a la audiencia de mediación el pasado viernes. Todo indica que el proceso judicial llegará a su fin y la foto filtrada refleja la reconciliación.

Tras una semana repleta de tensiones y acuerdos legales, parece que Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo. Los artistas actorales se reunieron en el Hotel Faena con sus respectivos abogados, quienes brindaron detalles al respecto.

A través de LAM por América TV, Fernando Burlando, en representación de Arana; e Ignacio Trimarco por Gaetani, detallaron lo sucedido en la audiencia realizada este viernes, luego de las declaraciones de la actriz el pasado viernes 20 de mayo en el mismo programa televisivo.

La reunión fue para "limar asperezas" y "dejar atrás todo lo dicho", según contaron los letrados. "Hablaron de sus ganas de hacer cosas juntos, Facundo quería explicar y comprender todo lo que había sucedido", precisó Burlando, quien dijo que se desarrolló un "encuentro armónico".

En tanto, Trimarco afirmó lo dicho por su colega y agregó que apenas se vieron "comenzaron a tirarse flores". Arana se presentó acompañado de su pareja, María Susini, pero no fue parte del encuentro; mientras que Gaetani fue sola.

En las últimas horas, se había anticipado la posibilidad de una reconciliación. Tras la audiencia realizada y la foto filtrada de ambos, la pelea -que tomó un marco legal- llegó a su punto final.

La foto de reconciliación

Los artistas se encontraron con el objetivo de cerrar la puerta a futuros conflictos. En la imagen, se los ve juntos, sentados en un sillón y charlando de manera pacífica.

Romina Gaetani y Facundo Arana en la audiencia de mediación

Huevo Müller opinó sobre la polémica de Romina Gaetani y Facundo Arana

Romina Gaetani dio a conocer los incómodos momentos que vivió siendo compañera de trabajo de Facundo Arana y eso desencadenó en un escándalo en el que muchas figuras del ambiente del espectáculo manifestaron su parecer al respecto. En esta oportunidad fue Alejandro "Huevo" Müller quien expresó su postura dejando en claro de qué lado está en esta situación.

"Huevo" Müller brindó una entrevista en Radio Ensamble, en la que le consultaron sobre la polémica entre Romina Gaetani y Facundo Arana. En primera instancia tomó una postura más neutral y manifestó: "No tengo idea de nada de eso. No puedo opinar algo, que no estoy al tanto y aparte que no me interesa opinar de eso tampoco. No es algo que me corresponda. Es un tema particular de ellos dos. Eso lo saben los dos protagonistas. Después bueno, no sé si irá la Justicia o no".

"Huevo" Müller fue claro al expresar: "Siempre les creo a las mujeres, siempre les creo. Sí, absolutamente. Me parece que es hora de que se hagan escuchar si tuvieran una situación de violencia o de la que fuera incómoda con un hombre". De esta forma el actor dio por finalizado el tema de Romina Gaetani y Facundo Arana.