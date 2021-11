Explotó todo: se filtraron chats íntimos entre Wanda Nara y Vicuña

Un nuevo capítulo llegó al escándalo del momento. Wanda Nara, Benjamín Vicuña y chats privados de los que hablaron hace pocas horas en Intrusos.

Benjamín Vicuña y Wanda Nara son dos de los protagonistas más mencionados de los últimos días. Claro, todo tiene que ver con el supuesto affaire que "La China" Suárez (ex del chileno) mantuvo con Mauro Icardi. Sin embargo, en Intrusos dieron detalles de un chat privado entre ambos en los que aseguran que el actor "se fue de boca".

"Que él no lo desmienta tanto porque no sólo me ratifican eso, sino que me dijeron que Wanda tiene el registro de sus conversaciones con él guardadas”, comenzó diciendo Paula Varela, panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Acto seguido, la periodista agregó: “La charla existió y también me llegó información por el lado de él. Lo que también me dijeron es que, a medida que pase el tiempo, se van a empezar a pisar las sábanas entre ellos y cada vez van a salir más cosas a la luz”.

Por otra parte, Paula Varela expuso un malestar por parte de Vicuña contra "La China" Suárez. "Él estaba muy enojado con la China cuando hablaron y se fue de boca. Hoy, ya más en frío, no quiere hablar de su exmujer y madre de sus hijos. Tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo", explicó la panelista. De este modo, sigue la polémica en este escándalo que tiene los mismos protagonistas pero día a día va sumando situaciones inesperadas.

Wanda Nara humilló a Icardi con un reproche: "Única, inteligente y leal"

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecería no tener fin: después de que la empresaria hizo público que él la había engañado con ‘La China Suárez’, hubo tantas idas y vueltas como posteos contradictorios en sus redes sociales. Ahora, mientras atraviesan su segunda separación a lo largo de estas últimas dos semanas, ella hizo una publicación que cautivó especialmente la atención de sus seguidores.

Al principio de la polémica, Wanda le había dado unfollow a Icardi y él dejó de seguir a todos sus conocidos para únicamente seguirla a ella y dedicarle fotos y posteos, como un intento desesperado para recuperarla. Más tarde, ella cedió e hizo una publicación de reconciliación, explicando que estaba a punto de tramitar el divorcio pero que una carta muy romántica que él le había escrito la hizo ceder y darse cuenta de que tenía que perdonarlo.