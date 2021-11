Explosivo mensaje de La China Suárez tras el escándalo: "Lo siento bebés"

La actriz se mostró cansada de las especulaciones y lanzó un contundente mensaje en sus redes.

"La China" Suárez lanzó un polémico mensaje en sus redes sociales, en medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. En un reciente posteo que hizo en su cuenta de Instagram, la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza escribió un pie de foto que muchos vieron alusivo al futbolista y su pareja.

En una relajada y divertida noche de amigas, que pasó en un conocido restaurante de Recoleta, la celebridad tomó algunas fotos y las mostró ante sus millones de seguidores. "Lo siento, bebés", escribió en el epígrafe, lo que llamó la atención de todos los usuarios de la red social, quienes lo relacionaron como su respuesta ante el escándalo mediático que la tuvo como protagonista por su affaire con Mauro Icardi.

Lejos de deprimirse o enojarse, Suárez dedició continuar con sus posteos en sus redes, en los que demuestra que su vida continúan sin problemas después del escándalo, y refugiarse en sus amistades más cercanas.

El descargo de "La China" Suárez ante el Wandagate

A pesar de haber mantenido su vida como lo era hasta entonces, "La China" Suárez se vio en la obligción de salir a dar la cara ante las agresiones que recibió en los medios. "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias", comenzó.

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", siguió y agregó: "Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos".

Además, la celebridad hizo referencia al machismo con el que se actuó en los debates sobre el tema: "Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz".