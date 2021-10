Explosivo descargo de la hermana de Icardi tras el escándalo con Wanda: "Pelotuda"

Ivana Icardi se metió de lleno en el escándalo que vincula a su hermano Mauro con Wanda Nara. Luego de confirmarse la continuidad del matrimonio, la protagonista lanzó un picante mensaje en Twitter.

La escandalosa situación que protagonizaron Mauro Icardi y Wanda Nara continúa en el centro de la escena. Muchos fueron los protagonistas que se manifestaron al respecto y hubo reacciones realmente polémicas. Tal fue el caso de Ivana Icardi, hermana del futbolista del Paris Saint-Germain, quien compartió en su cuenta de Twitter una reflexión explosiva con insulto incluido.

"Siempre superándose", escribió Ivana Icardi, adjuntando una imagen que contiene la siguiente frase: "Hay gente que no puede más de pelotuda y ahí la tenés, va y puede". Su tuit generó controversia y recibió respuestas ambiguas por parte de sus seguidores. Algunos alentaron su reflexión, mientras que por el otro lado hubo usuarios que prefirieron disentir.

Lo cierto es que el destinatario de este mensaje sería Mauro Icardi, quien no tiene demasiado vínculo con su hermana. De hecho, años atrás fue Ivana Icardi la que reveló haber tenido discusiones con Wanda Nara que derivaron en un "quiebre total": "Justo antes de entrar a Gran Hermano Argentina tuve una discusión muy fuerte con mi cuñada y yo no entendía. A día de hoy todavía no me queda claro por qué fue. Pero ahí fue el quiebre total. Antes habíamos tenido discusiones, pero ahí se cortó".

Acusan a Wanda Nara de seducir a un futbolista casado: "Súper hipócrita"

Mariana Diarco, modelo, conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre el escándalo que tiene a todos los argentinos en suspenso: el Wandagate, que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez. Para Mariana, la narrativa que puso a ‘La China’ como la tercera en discordia y culpable absoluta de la polémica es injusta y hasta irónica, ya que Wanda la está señalando por algo que ella misma hizo años atrás, cuando le gustaba un futbolista que estaba en pareja.

De acuerdo con la modelo, hoy Nara critica lo mismo que algún día hizo. Primero, porque conoció a Icardi a través de su exesposo, Maxi López, ya que eran amigos. “Yanina Latorre dijo que el problema de Wanda es que La China se le hizo la amiga. ¿No fue así como Wanda conoció a su marido?”, comenzó.

“Y segundo, ¿con qué tupé le dice ‘putita’ a ‘La China’ cuando todos los que arrancamos hace muchos años atrás en el modelaje, en 2008, vimos que cuando Demichelis estaba muerto con Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche, sabiendo que ellos tenían algo?”, largó.