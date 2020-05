Expareja de Mühlberger hizo escandalosa denuncia contra el doctor por violencia doméstica

En medio de la pandemia, la clínica estética del doctor Rubén Mühlberger, reconocido en el ámbito de la élite artística- funcionó hasta hace pocos días, cuando se descubrió que el supuesto "médico" estaría involucrado en varias denuncias por irregularidades, mal trato con sus empleados, mala praxis con sus pacientes y manejos monetarios fraudulentos. Ahora, se sumó el testimonio de Alejandro Pugliese, exnovio del acusado, quien denunció un episodio de violencia doméstica que vivió en su compañía: “Es un psicópata y maltratador serial. Me clavó un cuchillo en la sien".

Pugliese compartió su imagen del doctor en el magazine "Nosotros a la mañana" (El Ttrece) y dejó sin aliento a todos en el estudio. “La clínica se compró en 2005. (...) En 2008, 2009 él era civilizado, simpático con los pacientes, y empezaron a venir los actores y actrices. En 2010 había un poco de fricción. En 2012 también. Y en 2013 fue patético y siniestro. Con la cámara y las fotos sacó su parte psicópata... Tenía irregularidades en su personalidad", relató.

Y agregó, con pesadumbre: “Teníamos una relación tóxica: yo tenía 32 años y él, 10 años más que yo. Un día se apareció con cara de sacado. Estábamos almorzando y de golpe me dice que tenía un proyecto y me pidió un contacto. No se lo quise dar y no le gustó nada, pensó que le estaba ocultando algo. De golpe vuela un cuchillo tramontina y me lo clava en la sien. Me podría haber matado. Siempre me decía que siendo médico sabía cómo matar a una persona con un cuchillo casero, sabía donde tenía que cortar".

Al testimonio de Alejandro Pugliese se suman el de cientos de famosos que sufrieron su mala praxis y al del empleado recepcionista Juan Roccabruna, quien se animó a declarar en Intrusos el calvario que vivió con el funesto doctor que "preparaba tecitos con clonazepam" para sus pacientes. La fiscal Valeria Massaglia dictó la prisión domiciliaria para el doctor Rubén Mühlberger, luego de ser indagado por haber violado la cuarentena haciendo funcionar su clínica ubicada en Arenales al 1300 cuando está prohibido. Además está siendo investigado por promocionar la cura para el COVID-19.