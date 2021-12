Eugenia La China Suárez apoyó a Ofelia Fernández: "Te banco a muerte"

La actriz se manifestó simpatizante de la legisladora Ofelia Fernández y lo dejó asentado en su cuenta de Instagram.

Eugenia "La China" Suárez manifestó su fuerte apoyo a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández desde su cuenta de instagram con un firme mensaje y compartiendo el fragmento de su última exposición.

La actriz mostró su costado más político luegode que Fernández pidiera la palabra durante la jura de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires para responderle a Leonardo Saifert, quien a través de Twitter la atacó con insultos misóginos."Te banco a muerte. No nos callamos más", escribió "La China" en sus historias de Instagram, compartiendo el fragmento de exposición de Ofelia.

Ofelia Fernández fulminó al nuevo legislador libertario que, luego de insultarla, debió pedirle disculpas

"Quiero una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio", comenzó diciendo la joven legisladora del Frente de Todos y aprovechó la ocasión para denunciar agresiones. "Ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertario me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho: 'Gorda, hija de puta, incogible' en mas de 10 oportunidades", señaló Fernández.

Se trata de Leonardo Saifet, legislador del bloque de Javier Milei en la Legislatura porteña. Fernández le dijo cara a cara a su colega que debía entender que "la Legislatura no es Twitter" y que en el recinto "hay reglas de convivencia". En efecto, Saifet solía atacarla en la rede social, antes de ser electo legislador. A tal efecto, solicitó elevar el tema a la Junta de Ética de la Legislatura de la Ciudad. Y agregó: “Yo no pienso ser su víctima, pero no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal”.

Tras la denuncia, los presidentes de todos los bloques, menos el de Avanza Libertad, manifestaron su rechazo a lo sucedido y acompañaron el pedido de la legisladora Fernández. Entre los funcionarios que expresaron su apoyo estuvo el nuevo vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, del PRO.