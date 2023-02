Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, confirmó un secreto a voces: "Está bien tener ganas"

La esposa de Alberto Cormillot confirmó lo que todos pensaban. Estefanía Pasquini y un contundente comunicado en sus redes sociales.

Estefanía Pasquini es la esposa de Alberto Cormillot y también madre de su hijo Emilio. Sin embargo, más allá de su vida personal, la protagonista es especialista en nutrición y muchas veces realiza posteos alusivos a ello. Es por este motivo que, en los últimos días, publicó un mensaje contundente que va de la mano con el pensamiento generalizado de la sociedad.

“¡Si tienes ganas de comer pizza, no te comas otra cosa! ¡Come pizza! ¡Si querés un chocolate no comas una manzana, porque no es un chocolate!”, comenzó diciendo Estefanía Pasquini, y agregó: "¿Les suena? Cuantas veces por miedo a engordar, salirse de 'la dieta' o 'porque me va a reclamar la nutricionista' tapo las ganas de algo con otra cosa que no es. Y luego, seguramente vienen las ganas de comer cualquier cosa”.

Desmitificando aquellas versiones que demonizan los permitidos en medio de una dieta estricta, la esposa de Alberto Cormillot sentenció: "Minimicemos los daños, por un lado, comiendo directamente lo que queremos y no haciendo rejunte de comidas y por otro lado blanqueando que está bien tener ganas de comer algo diferente, algo rico, no tan saludable, por ahí con más grasa o azúcar".

Alberto Cormillot y "el despelote" de tener una pareja abierta

Alberto Cormillot habló de las parejas abiertas y la flexisexualidad que existe en los vínculos en medio de su relación con Estefanía Pasquini, la mamá de su hijo. "Si no hay acuerdo, ahí se arma el despelote", remarcó el médico nutricionista.

En su columna de Radio Mitre, Cormillot habló de las formas modernas de entablar una relación de pareja e hizo hincapié en que la monogamia, la modalidad clásica de vínculo, sigue imperando: "Se ha defendido mucho más la monogamia por los aspectos religiosos, relacionado la conveniencia, a lo económico y a la crianza de los hijos en común. Tiene varias ventajas, pero en los últimos años la cosa ha ido creciendo”.

“Hay un ambiente que facilita distintas formas de pensar por más que hayan existido de siempre, entonces hay variedades. Viven en casas separadas pero son monogámicos”, agregó, antes de profundizar en el poliamor y las relaciones con acuerdos más flexibles. Sobre las relaciones abiertas destacó que lo primordial en la "comunicación y la negociación" y sobre los swingers se mostró mucho más picante: “la relación es central pero no hay un pacto de fidelidad".