Esteban Lamothe dijo lo que muchos piensan sobre Javier Milei: "Es"

El actor se metió de lleno en la actualidad política y apuntó contra Javier Milei. Qué le pidió Esteban Lamothe a los argentinos.

Esteban Lamothe se metió de lleno en las elecciones y fue muy duro contra Javier Milei. El actor no suele hablar suele hablar de política en sus entrevistas, pero las posibilidades de que el candidato de La Liberad Avanza sea el próximo presidente del país le hizo replantearse su postura y le hizo un pedido a todo el pueblo argentino.

El artista que saltó a la fama por su trabajo en la película El estudiante dejó de lado por un momento la promoción de su obra de teatro Antígona en el baño para opinar sobre la actualidad. “No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”, explicó Lamothe.

Estaban se mostró decepcionado con el resultado de las PASO le hizo un firme pedido a sus compatriotas: “Me parece que no tiene que ganar Milei, no voten a Milei, no lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino". "Tiene unas formas horribles y es un asco como se maneja, como insulta, ya eso es difícil conectar con alguien tan violento”, añadió, en diálogo con Mitre Live.

“Lo que propone es un disparate total y es un peligro", remarcó Lamothe. No obstante, ensayó una explicación sobre la eventual victoria del economista libertario: "Al mismo tiempo quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron que también están podridos que hace años que la cosa no va para atrás ni para adelante con los que pasaron, y en ese contexto aparece Javier Milei, una persona desquiciada que dice que estos no tienen que estar más, yo traigo algo distinto".

“A mí no me interesa lo que él propone ni su tono ni nada, pero evidentemente estaba el territorio allanado para que aparezca un personaje así y eso es culpa de como nos hemos manejado estos últimos 30 40 años, y estoy hablando de todos los gobiernos, entiendo que hay gente que está desesperada pero es un peligro votar a un tipo así”, sostuvo el actor que viene de protagonizar La 1-5/18 y concluyó: “Estoy tratando de consumir lo menos que puedo porque la gente está alterada, todo lo político no me interesa”.

Esteban Lamothe conmovió a todos por el drama que vivió en su adolescencia

Esteban Lamothe dio a conocer una dura situación que vivió en su adolescencia y causó sorpresa con su revelación. La revelación del actor salió a la luz en el programa Noche al Dente en América TV, donde los entrevistados son consultados por las canciones que marcaron su vida y los motivos de sus elecciones.

El actor siempre mantuvo un perfil bajo respecto de su vida privada en sus casi dos décadas de carrera, a pesar de haber salido con mujeres famosas como Julieta Zylberberg y Charo López. Por ese motivo llamó la atención que el protagonista de tiras como Educando a Nina y La 1-5-18 contara abiertamente un conflicto íntimo que vivió por un desamor adolescente.

"Era muy enamoradizo, bueno...era, me gusta el amor en general, todavía. Siempre fui muy noviero, desde los cinco años hasta ahora nunca estuve soltero", comentó Lamothe para contextualizar su elección por "Don't Cry" de Guns And Roses en la sección El disco de tu vida del ciclo de Fernando Dente. Y agregó: "Este era un tema que tenía con mi segunda novia y después ella me dejó y este tema me liquidó. Lo escuchaba en repeat y lloraba. Es un tema muy mis 14, mis 15 años. Me dejó por otro. Y era en la época en donde uno era virgen, estaba todavía tratando de avanzar, haciendo un trabajo muy fino, muy prolijo, de calidad, confiando en el paso del tiempo"

Lamothe continuó su descargo y contó que en aquel momento se fue a vivir a Buenos Aires. "Cuando fui para allá (Florentino Ameghino -su ciudad natal-), al mes, me dejó por un muchacho de 19 años, yo tenía 15 años. La espina clavada acá todavía", concluyó el actor.