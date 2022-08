Estalló la guerra entre Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: "No hay piel"

Yanina Latorre reveló la fuerte interna que sacude al elenco de El método Grönholm, obra teatral que reúne a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández en el escenario.

Yanina Latorre reveló la fuerte interna que enfrenta a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, protagonistas de la nueva adaptación teatral de El método Grönholm, que puede verse de miércoles a domingos en el Paseo La Plaza. "Hay mala entre todos", disparó la panelista.

En una picante acotación como panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre habló del supuesto conflicto que se estaría cocinando entre los miembros del elenco: "La función va de miércoles a domingo y en el teatro no estarían las cosas tan bien con todo el elenco. Simplemente hay mala onda entre todos”.

“Si les preguntas a todos los actores, incluido Benjamín, qué pasa, nadie te puede decir nada puntual. No hay piel, no hay química. No hubo una pelea, ni una discusión, lo van a negar, no hay onda, no fluye, es raro el ambiente, hay como un clima tenso”, agregó la polémica angelita.

La obra que se completa con las actuaciones de Rafael Ferro y Julián Cabrera no estaría encontrando sintonía según las palabras de Yanina Latorre. Dando más precisiones, la mediática remarcó: "Nunca se vincularon, cada uno está encerrado en su camarín, salen, hacen la letra y listo”.

"Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién", reza la sinopsis oficial de la obra dirigida por Ciro Zorzoli. Un dato no menor es que se trata de la segunda adaptación del material, que ya se vio en el año 2007, en una versión protagonizada por Gabriel Goity, Alejandra Flechner, Jorge Suárez y Martín Seefeld.

