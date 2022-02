Escracharon a Dolli Irigoyen en Tik Tok: "¿Me estás jodiendo?"

La exigente chef Dolli Irigoyen fue la protagonista de unos divertidos videos que subieron sus nietas, quienes la sacaron rápidamente de quicio en la cocina de su casa.

Dolli Irigoyen es una de las chefs más respetadas de Argentina que en los últimos años volvió a la máxima popularidad gracias a su participación como jurado en los realities de gastronomía Bake Off y MasterChef Celebrity. Si bien fuera de las cámaras Dolli usa sus redes sociales para compartir recetas y videos de su familia, sus nietas le jugaron una mala pasada con una serie de videos divertidos que exponen sus "enojos" en la cocina.

Con motivo de la producción de una serie de videos caseros en donde Dolli cocinara con todos sus nietos, Francisca -una de sus cinco nietas- subió a su cuenta de Tik Tok una serie de videos divertidos de su abuela reaccionando con fastidio a sus bromas. Con ruidos en la cocina, la chef no pudo concentrarse en sus últimos platos, como un delicioso risotto de langostinos y pez espada que intentó enseñar en redes.

"¿Pueden hacer silencio un minuto?", se la escucha decir a la picante referenta gastronómica, enojada por no poder terminar con el video, sin saber que su nieta Francisca la estaba grabando para subirla sin editar a Tik Tok. "¡Borrá eso! ¿Me estás jodiendo?", le dice a la adolescente, que tituló el video como “Abu siendo abu parte 2”. Como si fuese poco en el video puede verse como la cámara se desenfoca, en un intento desesperado de Dolli por sacarsela de las manos a su nieta.

No se trata del primer video de estas características sobre la cocinera, dado que su nieta suele grabarla -siempre en tono humorístico- para exponer sus enojos y frustraciones en la cocina. “Empiezo nueva serie de Dolli cagandonos a pedos”, había mostrado Fran en otro video en el que su abuela las retaba. "No digas ´no me gusta´ si no la probaste nunca hecha por mí. Vamos, es comer sopa", sentencia Dolli, ante las quejas de sus nietos que se niegan a probar una sopa casera. Los videos de la usuaria @franchuuu__69 cobraron fuerte notoriedad y rápidamente se viralizaron.