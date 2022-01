Escandalosa renuncia en vivo de una figura de Radio Continental: "Si tenes huevos, decilo"

Una reconocida primera figura mediática argentina desató un vendaval tras renuncias de forma inesperada al ciclo en el que participaba y fulminar al conductor, en vivo.

Radio Continental vivió un momento de máxima tensión con la renuncia en vivo de Tito Speranza, personal trainer que se hizo conocido por ser el guardaespaldas de Ricardo Fort. Furioso, el mediático que tenía una participación en un magazine semanal estalló contra el conductor y lanzó un picante descargo, hasta que fue cortado por un tema musical.

El pasado 17 de enero Tito Speranza decidió terminar con su participación en el programa Mirada (Radio Continental) con un fuerte descargo que tomó desprevenidos al conductor y los columnistas del ciclo. “Les voy a robar solo 5 minutos, me vine a despedir, hoy es mi último día en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones en las que no estoy incluido, no se me dijeron y no pensaron si yo iba a aceptar o no”, comenzó.

Indignado, siguió: “Yo decidí no venir más al programa, agradezco a Gabriel que es el que paga el espacio en la radio y a la gente, hoy vine porque me quería despedir. En mi vida personal y profesional siempre entro en cualquier lugar con un delantal blanco sin manchas y me voy hoy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron así que doy un paso al costado”.

Habiendo pronunciado su descargo, Speranza fue interrumpido por el conductor del programa y se generó un intenso cruce entre ambas partes. “Creo que él hace una interpretación particular de la situación. A nadie en ningún momento se le dijo que no seguiría en el programa. Pero como él tenía poco espacio…", arremetió el conductor, antes de que Speranza lo cortase en seco. “No mientas, decí las cosas como son, si tenés huevo decilo”, sentenció Tito, dejando sin palabras al equipo, que salió de la incómoda situación con un tema musical.

Un gran logro en la vida de Tito Speranza: el día que se recibió

En diciembre de 2020, Tito Speranza compartió con sus seguidores una feliz noticia: se recibió como periodista deportivo. Mediante sus redes sociales, el personal trainer aseguró haber conseguido el título de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. De forma emotiva, manifestó: "Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó. Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio”.

Y, en diálogo con Teleshow, dio mayores precisiones sobre este camino que decidió incursionar: “Quería sumar conocimientos para este nuevo oficio que llamo el show de la tele, y sumarlo al deporte que es algo que hice toda mi vida. Tuve que aprender otra manera de estudiar por Zoom, Google Meet, y desde casa. Venía de estudiar en la biblioteca, con fotocopias y apuntes y pasé al material por CD o pendrive. Es un gran cambio y me ayuda a aggiornarme, a entender cómo son los pibes de hoy”.