Escalofriante experiencia paranormal en vivo de Topa con Romina Yan: "Sos vos"

Diego Topa se encontraba en medio de una entrevista cuando ocurrió una situación inesperada. La reacción del animador infantil que generó desconcierto en pleno vivo.

Diego Topa brindó una entrevista en la que repasó sus inicios en el mundo de la animación infantil y se acordó del programa Playhouse Disney por Disney Channel. En ese momento, quiso contar una anécdota que protagonizó con Romina Yan, con quien se llevaba muy bien, pero ocurrió una situación inesperada al aire que dejó atónitos a todos en el estudio.

Topa fue invitado al programa Doble Mérito por República Z y habló de uno de los momentos bisagras en su carrera: el día que lo contactaron de Disney Channel. "'Es algo que va a estar genial y creemos que te va a gustar mucho y te va a divertir, pero vos danos tiempo'. Eso fue lo que me dijo Diego Lerner en ese momento", reveló sobre la charla que tuvo con el presidente de The Walt Disney Company Latinoamérica.

"Pasaron seis meses, me llamaron y me convocaron para hacer Playhouse Disney que era el que estaba haciendo Romina Yan con Omar Calicchio. Yo lo veía al programa, me encantaba", expresó Topa, quien estuvo como conductor de ese programa desde el 2008 al 2011 acompañado primero por Eugenia Molinari, luego por la misma Romina Yan y por último Sofía Reca. En ese momento, su relato fue interrumpido por un sorpresivo corte de luz en medio de la entrevista.

La espontánea reacción del animador infantil generó todo tipo de reacciones en el estudio del programa radial. "¿Romina, sos vos? ¡¿Qué no querés que cuente?!", lanzó entre risas. A pesar de eso, confesó que cree en las experiencias paranormales. "Yo re creo. Con Romina la mejor, aprendí mucho, un ser de luz, una gran persona y una gran mamá", sostuvo.

Topa reveló la tierna reacción que tuvo L-Gante al conocerse

Diego Topa sorprendió al contar cómo lo recibió L-Gante cuando se incorporó como jurado a Canta Conmigo Ahora, el exitoso reality musical que condujo Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Además, el animador infantil también opinó del ciclo, la gran apuesta de la señal del Grupo Clarín para este 2022.

Uno de los grandes atractivos para el público que Marcelo Tinelli encontró en Canta Conmigo Ahora es nada menos que la inclusión de artistas muy famosos en el jurado. L-Gante es uno de los músicos más populares de la actualidad y sus intervenciones en el ciclo de El Trece suelen estar signadas por su estilo descontracturado y buena onda.

Uno de los últimos en sumarse como jurado al programa de Marcelo Tinelli fue nada menos que Diego Topa, quien se mostró muy feliz por la invitación y hasta sorprendió con una inesperada revelación. En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), el animador infantil develó cuál fue la reacción que tuvo L-Gante cuando se conocieron en Canta Conmigo Ahora: "Me tocó con L-Gante al lado, lo primero que me dijo cuando llegué es 'sos mi infancia'".

Pero eso no fue todo, porque el cantante de cumbia 420 le contó que su hija Jamaica también sigue disfrutando de sus canciones infantiles. "Qué lindo que uno forme parte de la infancia de un montón de artistas", reflexionó Diego Topa, contento por seguir llegándole a los más chicos.