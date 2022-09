Entró al quirófano: novedades importantes sobre la salud de Rolo de La Beriso

Tras el accidente sufrido, fue operado en el hospital Británico. Los detalles.

Rolo de La Beriso sufrió un impactante accidente y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Británico. La intervención quirúrgica ya fue realizada y fuentes cercanas al cantante, informaron a El Destape cómo se encuentra y qué postura tomarán de cara a los shows que tienen por delante.

Rolo Sartorio tuvo comprometida su mano luego de un infortunio accidente ocurrido durante la jornada del jueves 1° de septiembre. Al momento de cerrar la puerta de su camioneta, un colectivo arrolló su mano, por lo que fue trasladado al hospital Británico de manera urgente.

La operación se realizó con éxito, se encuentra en buen estado y resta esperar que se haga unos estudios más para corroborar su evolución. El cantante tiene un yeso que recubre toda su mano y parte del antebrazo con el que estará por tiempo indeterminado. Desde su entorno más íntimo, piden llevar "calma" frente a esta situación.

La Beriso se presentará en un festival de Uruguay el 28 de octubre y además, tendrá el show más importante como cierre del 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes el próximo 13 de noviembre. En la antesala, se espera que puedan desarrollarse con normalidad siempre y cuando mejore el daño producto del accidente.

Los últimos recitales de La Beriso

Hace pocas semanas, la banda estuvo en distintas provincias del interior del país: a mediados de agosto brindaron espectáculos musicales en las provincias de Santa Fe y Corrientes. El grupo publicó una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram que reflejó la dinámica de los recitales.

El día que asaltaron a Rolo de La Beriso

El cantante de la banda de rock nacional La Beriso, Rolo Sartorio, denunció que cuatro "motochorros" lo asaltaron el pasado 22 de abril de 2022 en Avellaneda al salir de un banco donde había ido a retirar el sueldo de 25 personas que trabajan en su banda. En diálogo con los medios denunció que el ataque fue perpetrado por profesionales y pidió "no estigmatizar" a los humildes por el robo.

El hecho delictivo se produjo en la intercepción de la calle 12 de Octubre 71, cuando cuatro sujetos en cuatro motocicletas "lo interceptan y sustraen, una mochila dentro de la cual transportaba gran cantidad de dinero sin dar especificación de la suma", según consta en la denuncia. También se indicó que el dinero había sido "retirado del banco Santander, situado en Avenida Mitre y España".

"Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos esperándome. Esperaron que estacionaran, a que cruzara la calle y ahí se me vinieron encima" , contó Sartorio, quien detalló que lo abordaron por la espalda sin que se percate y lo tiraron al piso. "No dudo que hubo un entregador", dijo.

"Tenía el sueldo de 25 personas", señaló el músico, al tiempo que explicó que la mayoría de los trabajadores de su banda son amigos y no tienen inconveniente en esperar para poder cobrar su sueldo. En su exposición ante los medios, pidió a los periodistas que dejen de estigmatizar las personas pobres.