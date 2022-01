El youtuber Yao Cabrera está internado y lucha por su vida: "Está en grave estado"

El famoso youtuber Yao Cabrera, popular por haber desafiado al boxeador Marcos "El Chino" Maidana, tuvo un grave accidente que podría terminar de la peor manera.

A pocas semanas de realizarse la pelea contra el boxeador Marcos "El Chino" Maidana, el youtuber Yao Cabrera sufrió un grave accidente que lo dejó internado y peleando por su vida. "Está grave", afirmó el periodista Juan Etchegoyen sobre su estado.

El próximo 5 de marzo, Cabrera iba a enfrentar al campeón de boxeo, "El Chino" Maidana, en la ciudad de Dubai. Tras el anuncio en el Luna Park y la expectativa por ver si el youtuber aguanta los rounds contra el implacable deportista, el nuevo panorama podría cambiar absolutamente todo el plan. Precisamente, porque en las últimas horas Yao Cabrera sufrió un accidente que casi termina de la peor forma.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el youtuber se accidentó en su propia casa: "Me dicen que está en grave estado. Hay preocupación por su estado de salud en estas horas. Se cayó de un tercer piso me dicen y está internado en una clínica cordobesa y está peleando por su vida". Esta información habría sido brindada por alguien del entorno cercano a Yao.

Cabe destacar que en las últimas horas el popular influencer había estado entrenando para la pelea y había subido varias instantáneas compartiendo su rutina y preparación física. Por el momento, no trascendió ningún comunicado oficial en las redes de Cabrera ni más información sobre su estado de salud actual tras el accidente doméstico.

Cumplió con lo prometido: Yao Cabrera echó a Fernando Burlando

Yao Cabrera cumplió con lo que había prometido hace una semana y echó a Fernando Burlando de su staff de abogados. "Burlando se bajó del staff de mi equipo de abogados", le contó el youtuber uruguayo a un periodista mientras estaba al aire en el programa Emparejados (América TV). Vale recordar que Cabrera había amenazado al letrado con que lo despediría si no cumplía con un pedido especial que le hizo.

Las imágenes de L-Gante invitando a pelear al exmanager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, se hicieron virales hace unas semanas. Pero el violento altercado lejos está de haber terminado, ya que Manzanelli instruyó a Fernando Burlando para que llevara a la Justicia al cantante. El abogado cumplió y acusó formalmente al máximo referente de la cumbia 420. Al enterarse de esto, Yao Cabrera salió en defensa de L-Gante y le dio un ultimátum a Burlando, asegurando que si no desistía de su denuncia, lo echaría de su staff de abogados y no podría formar parte de la pelea en Dubai entre el youtuber y Marcos "Chino" Maidana.

"Burlando se bajó del staff de abogados y de mi equipo", se lo escuchó a Yao Cabrera en la noche del domingo en un audio que le envió al periodista Juan Etchegoyen, invitado a Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y Tucu López. "Es una persona más que queda afuera del equipo porque hizo una jugada sucia", agregó el youtuber en su picante mensaje, haciendo referencia a que anteriormente había echado a Christian Manzanelli, quien fuera su manager.

Pero eso no fue todo, porque Cabrera además amenazó con publicar grabaciones de Burlando: "No sólo lo voy a despedir sino que tengo audios de Burlando en donde él me dice que va a parar la bronca con L-Gante y no hizo nada". Por el momento, L-Gante no habló del tema, aunque hace solo unos días insultó al abogado en una entrevista que le hicieron en Uruguay.