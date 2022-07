El video que confirmaría el noviazgo de Lali Espósito con un famoso cantante internacional

Tras varios rumores al respecto, el artista compartió un video que reavivó la polémica.

Lali Espósito estaría a punto de confirmar su romance con un famoso cantante internacional. Luego de varias semanas de rumores sobre su supuesta relación, el artista compartió un video con la jurado de La Voz Argentina y volvió a revivir las polémicas.

Hace algunas semanas atrás, se filtraron algunas fotos de Lali de vacaciones en la playa junto a un hombre. Rápidamente, varios fanáticos sacaron sus propias conclusiones y aseguraron que la persona que estaba con la actriz era Rels B, un cantante de reggaetón español. Sin embargo, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto en aquel momento.

En la tarde del domingo, Rels B subió un álbum de fotos y videos a Instagram para despedir al séptimo mes del año. "Julio no te vayas", escribió el intérprete de Me Gustas Natural para describir esta serie de publicaciones. Precisamente, dentro del álbum compartió un particular video con Lali Espósito y generó polémica.

Dentro del videoclip se puede ver a la pareja metida en el mar y abrazada listos para meterse debajo del agua. Una vez que estuvieron de acuerdo, ambos se sumergieron en el mar y grabaron su cara abajo del agua. Y aunque si bien no hicieron ninguna aclaración sobre esta publicación, confirmaron que se fueron de vacaciones juntos.

Lali apuró a un participante de La Voz: "Soy una depredadora"

Lali Espósito sorprendió a todos en La Voz Argentina cuando le dejó una picante advertencia a un participante del popular reality de Telefe. "Soy una depredadora", disparó muy filosa la intérprete de "Disciplina" en un momento que rápidamente se volvió meme en las redes sociales, donde Lali suele ser tendencia bastante seguido.

Su estilo directo y divertido suele provocar que Lali Espósito se vuelva viral por sus arranques y respuestas. Y la emisión del jueves pasado de La Voz Argentina no fue la excepción. Es que la cantante le dejó una brutal e inesperada advertencia a uno de los participantes del ciclo más visto de la televisión argentina, que se encuentra en las batallas, la segunda etapa del programa. En esta parte, los jurados deben decidir cuál de los dos participantes que suben al escenario sigue en el certamen.

La insólita situación se produjo cuando en el ciclo de Telefe mostraron el ensayo del cruce entre Juan Manuel Godoy y Adrián Alexandre Tapia. En él, mientras Lali observaba a sus dirigidos, se acercó un artista invitado: Alex Ubago. La presencia del cantante español sorprendió a los participantes de La Voz y fue Godoy quien destacó el "bello" momento que estaban viviendo.

"¿Lo de bello lo decís por mí? No juegues conmigo, Juan Manuel", comenzó encarando Lali Espósito al participante. Lejos de frenarse ahí, la protagonista de Casi Ángeles y Sky Rojo profundizó en sus palabras: "Estoy soltera y soy una depredadora, así que cuidado". De todos modos, la propia Lali se encargó de aclarar que se trataba solo de una broma, aunque rápidamente el recorte se volvió tendencia en las redes sociales.