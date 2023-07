El video de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en un boliche que reavivó los rumores de romance

Los finalistas de Gran Hermano se mostraron muy juntos en una disco y renacieron los rumores de noviazgo entre ellos.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se convirtieron en tendencia en redes sociales tras viralizarse un polémico video de ellos juntos. El ganador y la finalista de Gran Hermano enfrentan fuertes rumores de romance desde hace un buen tiempo y el clip que recorrió las redes volvió a ponerlos en el foco de atención. Precisamente, se los vio muy juntos en un boliche y sus fanáticos enloquecieron.

Desde que se encontraban dentro de la casa de Gran Hermano, Poggio y Ginocchio protagonizan uno de los "shippeos" más fuertes de las redes sociales. Luego de que salieran del reality, los rumores de romance se hicieron cada vez más fuertes, tanto así que ellos salieron a negarlo en varias ocasiones. Sin embargo, el video que salió a la luz reavivó estos rumores.

El video transcurre en un boliche de Córdoba, provincia a la que ambos viajaron para cumplir con compromisos de trabajo. Sin embargo, no contaban con que las cámaras de los presentes los captaran en un comprometedor momento. Según se puede ver en el video, la pareja se abraza mientras se toman una foto, y luego continúan con su charla y su baile muy juntos.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de este clip, es que se los ve a ambos apartados de Nacho Castañares, el segundo puesto del relity, motivo por el que muchos especularon que querían "un tiempo en pareja". Por el momento, ni Poggio ni Ginocchio salieron a explicar algo al respecto.

Lucca Bardelli hizo lo impensado a pocas semanas de su ruptura con Julieta Poggio: "Se vieron"

Lucca Bardelli habría sido descubierto in fraganti con la supuesta amante de Mauro Icardi y así se habrían confirmado los rumores de su amorío con la joven. Pocas semanas después de su ruptura con Julieta Poggio, el modelo habría sido deschavado por la prensa durante una noche de fiesta.

Julieta Poggio contó que estaba separada en uno de los programas de streaming que lleva adelante junto a sus compañeros Nacho Castañares, Daniela Celis y "La Tora" Villar en el canal de YouTube de Telefe. En ese momento, el joven dio a conocer que se enteró por ese medio sobre su ruptura, ya que solo había hablado para tomarse un tiempo y no para cortar el vínculo.

"Esto fue cinco días antes de que ella comunique la noticia. Yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público, hablé con ella para juntarnos y darle un cierre formal, yo quería cerrar el ciclo y no quería cerrarlo por la radio", relató Bardelli en diálogo con Mitre Live. Y siguió: "El día que nos separamos fue muy light y entendimos que como pareja no íbamos a seguir, fue poco tiempo entre la distancia que decidimos darnos y la separación, yo le dije a ella que no había quedado nada claro lo de esa conversación. Me empezaron a llegar comentarios que habíamos cortado, me enteré de mi separación por su streaming".

En los últimos días comenzó a correr el rumor de que Bardelli saldría con Candela Lecce, supuesta tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara e Icardi, y el portal Primicias Ya aportó información a las especulaciones. Desde el medio aseguran que Lucca y Candela fueron vistos juntos en un boliche de Palermo. "Se los ve muy bien, pegaron muy buena onda desde que se vieron por primera vez", informaron al sitio web de espectáculos.