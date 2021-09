El Tucu López sorprendió a Sabrina Rojas: "Estoy choreando"

El Tucu López dejó pasmada a Sabrina Rojas con un particular comentario, apenas semanas después de haber comenzado a salir.

El Tucu López empezó a salir hace poco con Sabrina Rojas y no le teme a demostrarle su afecto en las redes sociales. Recientemente, la actriz publicó una serie de fotos con él, unas selfies que se sacaron en la calle, y el locutor le dejó unos comentarios muy dulces en el posteo.

Esta pareja empezó hace relativamente poco, unos meses después de la separación de Sabrina Rojas con su exesposo, Luciano Castro. Como es todo muy reciente, apenas este mes dieron declaraciones en una entrevista. “Si no lo queremos contar... porque no lo queremos contar, si lo contamos es porque contamos poco, si rotulamos... uy qué pronto”, le dijo la actriz a Intrusos.

Rojas subió las tres fotos y puso un emoji de un corazón en la descripción. “Lo que estoy choreando no tiene nombre”, le escribió el Tucu, devolviéndole el emoji del corazón con otro igual. A pesar de que todo va muy bien, Sabrina asegura que no quieren apurar las cosas y que prefieren no planear. “Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy”, explicó ella. Con respecto a la idea de vivir juntos, los dos coinciden: por ahora, prefieren la intimidad de vivir solos. “Yo tengo un batallón dentro de casa... no! la convivencia dentro de un montón”, sentenció la artista y el Tucu agregó: “Cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir”.

En otra entrevista anterior, López había hablado sobre su nuevo vínculo con Sabrina y dijo que se estaban conociendo y tomándose las cosas con calma y sin expectativas. “Estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado, y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial”.

¿Qué dijo Luciano Castro del romance entre Sabrina Rojas y el Tucu López?

El actor Luciano Castro conversó en el ciclo de Susana Roccasalvo y aseguró que tienen una muy buena relación hoy en día. “Hicimos un trabajo enorme de muchos años nosotros para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo y cuando el cariño es prioridad gana”, admitió.

“Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”, cerró Luciano.