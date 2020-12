En un día como hoy pero de 2016 fallecía Santiago Vázquez, el hermano menor de Nicolás Vázquez. Para recordar los cuatro años de su ausencia física, Nicolás compartió un tierno video junto a Santiago. "Siempre juntos", escribió, coronando la publicación con un emoji de corazón.

Hace cuatro años, el espectáculo argentino se paralizaba por la trágica muerte de Santiago Vázquez, a la temprana edad de 27 años. De manera repentina y totalmente imprevista, el joven actor falleció. Como cada año tras su partida, el actor y director Nicolás Vázquez le dedicó un posteo para expresar todo su amor, con una recopilación de momentos de felicidad compartida.

Santiago partió el 16 de diciembre de 2016, mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y la causa fue muerte súbita. "Hoy hace 4 años que te mudaste al cielo. A veces, el tiempo parece que se detuviera. Y acá estoy, escribiendo a una foto donde estabas muy feliz.", lo recordó su mamá, Mirta Mantovani, en una publicación de Instagram.

"Hijo hermoso de mi alma, sé que estás bien y en un lugar mucho más hermoso que este. Y eso me alivia. Pero cuánta falta me hacés. Te extraño cada instante, te recuerdo en cada cosa que hago. Pero vos, tranquilo. Yo voy a seguir, acá están tu papá, tus hermanos, tus sobrinas y tus amigos que te aman y extrañan mucho. Ellos acompañan mi camino, me dan fuerza y amor para ser una mamá del cielo y de la tierra", agregó.

Y cerró: "Gracias San por haber sido una bendición en mi vida. Y como vos me decías todas las noches al despedirnos 'Te amo, Ma'... Yo te digo que te amo, San. Siempre juntos". El emotivo texto estuvo acompañado de una foto en la que se lo puede ver a Santiago muy sonriente en la playa.

Tiempo después de la muerte, Gimena Accardi (novia de Nicolás Vázquez) concedió una entrevista al programa radial "Perros de la calle" para revelar que Santiago falleció por una miocardiopatía hipertrófica. "Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón", reveló.