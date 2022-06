El tierno gesto de Abel Pintos con un músico callejero: "Me temblaban las piernas"

Abel Pintos tuvo un tierno gesto con un músico callejero que se volvió viral en medio de la ola polar que vive la Ciudad de Buenos Aires.

Agustín Iturbide compartió en sus redes sociales el tierno gesto que tuvo Abel Pintos para con él en medio de la ola polar que azota a la Ciudad de Buenos Aires. "Me temblaban las piernas", reconoció el artista callejero en su cuenta de Instagram, donde también subió una imagen con el reconocido músico, que se encuentra disfrutando de su serie de recitales con sold out absoluto en la calle Corrientes.

Abel Pintos suele intentar mantener un perfil lo más bajo posible, pero en ciertas ocasiones se le hace imposible. Así lo evidenció un músico callejero en su cuenta de Instagram, donde relató una inesperada situación que vivió recientemente y a la que tituló como "anécdota del día". "Esta foto representa a este hombre en pura humildad", comenzó contando Agustín Iturbide en una publicación que estaba acompañada por una fotografía en la que se lo veía a él y a Abel Pintos.

Es que mientras Iturbide tocaba frente al Cementerio de la Recoleta, pasó Pintos y le dedicó un gesto muy tierno durante la ola polar que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. "Me trajo un té de menta y me dijo 'Toma hace mucho frío para cantar'", contó el músico callejero, todavía encantado con la actitud de uno de los artistas más populares del país. "Realmente me temblaban las piernas", se sinceró Iturbide en la publicación que recolectó cientos de comentarios y más de 25 mil likes.

"Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona", contó Iturbide que le dijo a Abel Pintos. Continuando con la inesperada anécdota, el artista callejero agregó: "No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo 'obvio que sí' sonriendo". "Este hombre me hizo el día", cerró Agustín Iturbide, que participó en la edición del 2018 de La Voz Argentina.

El recuerdo de Cazzu que emocionó a Abel Pintos

"Yo era chiquita. Mi hermana cantaba folclore, toda mi familia estaba llena de folclore. Y fuimos a muchas peñas en la vida, en mi infancia tengo mucha peña y también recuerdos de estar dormida envuelta en un poncho por ahí. Y me acuerdo haberte visto una vez, vos eras chico", comenzó su relato Cazzu en diálogo con Abel Pintos en el ciclo Pogo o Nada de Infobae. El músico se mostró sorprendido por la significancia que tuvo en ese momento para la cantante jujeña.

"Yo era niña. Y tengo un recuerdo muy vago, ¿viste cuando vos no sabés bien si lo construiste o qué, de vos cantando con tus rulitos? (risas). Yo creo que realmente pasó eso. Qué curioso", respondió asombrado el cantante. Y cerró: "Hace unos días antes de un concierto estábamos hablando con uno de mis compañeros, justamente, de lo indómito, de lo que pasa en un recital. Porque uno tiene la idea de que es consciente de lo que está pasando, pero en realidad es consciente del efecto más superficial de lo que está sucediendo, ¿no?".