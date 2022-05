El terrible accidente doméstico que sufió Lola Latorre: "Fue horrible"

La influencer reveló los detalles del doloroso incidente que vivió en su casa y que requirió la asistencia de su hermano, Diego.

Lola Latorre sufrió un terrible accidente doméstico y contó los detalles a través de sus redes sociales. Una vez que pudo controlar la situación, la hija de Yanina Latorre recurrió a su perfil público de Instagram y confesó qué era lo que le había sucedido. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores pero sí la hizo enfrentar un muy mal momento: "Es uno de los peores dolores del mundo".

Según reveló Lola Latorre en sus redes sociales, se quemó con agua hirviendo y gran parte de su piel quedó afectada. "Mi lunes no podría haber terminado de la peorísima manera", expresó la joven influencer a través de sus redes sociales. Rápidamente, esta declaración llamó la atención de sus seguidores y Latorre decidió contar la historia con lujo de detalles: una actividad cotidiana desembocó en un terrible accidente que le generó un profundo dolor.

"Tenía un gran día hoy, llegué a mi casa, me hice un té, serví un termo de un litro o más de agua hirviendo, me lo estaba sirviendo sentada. Pero se le salió la tapa y se me cayó todo el agua hirviendo en las piernas. Lo que más se me afectó fue el pie", reveló Lola Latorre sobre el doloroso accidente que sufrió. Ante la situación, la influencer llamó la atención de su hermano, quien rápidamente acudió en su ayuda para tratar de aplacar los efectos de la quemadura.

Más allá de que la situación derivó en consecuencias graves, Lola Latorre aseguró que la zona le quedó muy sensible. "Tengo un dolor en el cuerpo y en el pie que no se los puedo explicar. Fue horrible. Empecé a gritar: '¡Ayuda, ayuda!' Vino mi hermano corriendo, me empezó a sacar las medias, el jogging. Creo que quemarse es de los peores dolores del mundo. Pero bueno ya estoy un poquito mejor", sentenció el tema Latorre.

Por último, la influencer e hija de Yanina Latorre mostró cómo le había quedado el pie luego de quemarse. A través de un video en sus redes sociales, Lola enfocó con detalle su pie todo ampollado y aseguró que la quemadura tenía "colores negro y rojo". Además también mostró el sillón en el que había sufrido el accidente y aseguró que ya todo se encontraba en orden.

Lola Latorre se separó tras varios años de noviazgo

Hace algunas semanas atrás, Lola Latorre confesó que se había separado de su novio Jerónimo. Aunque en su momento mantuvo un perfil bastante bajo al respecto, en diálogo con Revista Gente brindó detalles sobre la ruptura y en cómo había afectado su vida.

"Estuvimos de novios desde que éramos chicos y no pudimos disfrutar de algunas cosas de estar solos. Tengo 21 recién cumplidos y mucho por vivir. Siempre creí que sin él -metafóricamente- me moría. Es como que necesitaba todo el tiempo su figura”, confesó la artista tras revelar que "está muy bien sola".

Asimismo, Lola contó que fue una decisión tomada en conjunto y que todavía había mucho cariño entre ambos. "Está buenísimo tener una persona al lado que te impulse, pero siento que nunca me puse hacer las cosas 100% sola. Creo que a él también le pasó algo parecido así que, claramente, separarnos era algo necesario para los dos", sentenció.