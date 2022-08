El teatro se despide de Martín Bossi: el adiós del humorista argentino

Martín Bossi y una inesperada noticia. El actor y un adiós al mundo del teatro luego de realizar su obra Kinky Boots, traída directamente desde Broadway.

Martín Bossi dio una inesperada noticia en el mundo del teatro: luego de protagonizar su éxito Kinky Boots en la calle Corrientes, el humorista e imitador argentino le dice adiós a su obra. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los fanáticos del oriundo de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Según trascendió, Martín Bossi culminará el domingo 28 de agosto un ciclo que comenzó en 2020 y fue de los más vistos hasta el día de hoy. Kinky Boots le generó al humorista un sinfín de elogios, y también de críticas, por la interpretación de su personaje Lola.

El motivo por el cual Martín Bossi dejará de hacer esta obra teatral que protagoniza junto a Fernando Dente es meramente laboral: de acuerdo a lo expresado por A24, el exintegrante de ShowMatch le dedicará todo su tiempo a la filmación de una serie que se emitirá en una reconocida plataforma digital. La misma lo tendrá como protagonista absoluto.

La serie que protagonizará Bossi, según se supo, contará con la participación de diferentes actrices argentinas en cada capítulo de la misma. Tras filmar esta temporada, Martín volverá a la senda teatral y presentará su nuevo musical en la calle Corrientes en el año 2023.

El mal momento de Bossi en un boliche de Temperley: "Pensé que me mataban"

Martín Bossi vivió un mal momento en un boliche de Temperley, zona sur del conurbano bonaerense. El comediante aseguró que este episodio fue, en su momento, "tormentoso2 para él. Afortunadamente, no sufrió ningún tipo de represalia pero en su mente creó escenarios drásticos que nunca ocurrieron en realidad.

Corrían los finales de los '80 cuando el joven Martín Bossi fue protagonista de un tenso episodio en un local bailable. "El día que más mal la pasé, que sentí la sensación, fue en Espectro (Temperley). Tengo un amigo que me dice 'toca un grupo de heavy metal, groso'. Estábamos con los muchachos y no teníamos plata para ver a Poison, Guns and Roses, fuimos a ver a Bravo, CAE", comenzó diciendo el ex ShowMatch.

Bossi se sorpendió al observar que, lejos de formarse un ambiente con gente "pesada" y temas de rock metálico, CAE y Bravo entonaron melodías románticas. "La gente (enloquecida) y después... 'Despacio y en silencio'. '¿Qué pasó?', dije. Todos agarrados. Ese día fue el más satisfactorio porque pensé que me mataban y terminé abrazado de los de la Harley Davidson. Ese día vi el peligro", aseguró, entre risas, Martín Bossi.